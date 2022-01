Bice Lazzari: Acrilico Numero 5, 1975. Bild: Estorick Collection



Eine fantastische Entdeckung macht Rachel Cooke im Observer mit der italienischen Nachrkriegsmalerin Bice Lazzari, deren Bilder in der Estorick Collection in London gezeigt werden: "Was für eine Ausstellung! Eigentlich bin ich im Lauf der Jahre der Abstraktion ziemlich überdrüssig geworden; was auch immer sie anfangs bedeutet haben mag, sie scheint mir zunehmend veraltet zu sein. Doch hier ist Lazzari, die noch einmal die Abstraktion stark macht. Aus der inneren oder äußeren Zwietracht schafft sie eine so exquisite Harmonie, dass ihr Werk in manchen Momenten fast zu vibrieren scheint. So stark es auch die 'dunklen Kräfte' anklingen lässt, die sie als Künstlerin antrieben - Urinstinkte, die selbst gegen Ende ihres Lebens, als sie ihr Augenlicht verlor, nicht nachließen -, so tief und nachhaltig ist es auch in seiner Ruhe. Völlig in ihren Bann geschlagen, sah ich ihre Bilder als Antworten auf Fragen, von denen ich nicht wusste, dass sie überhaupt gestellt worden waren."



In der SZ nimmt Till Briegleb die Anwürfe, die ein Kasseler Antifa-Blog anonym gegen die Documenta 15 und das Kuratorenkollektiv Ruangrupa erhebt, nicht ernst. Viel zu pauschal, schlecht recherchiert und gestrig findet er die Antisemitismusvorwürfe: "Das Programm zu Themen wie Kolonialismus, Klimagerechtigkeit und Wachstumsfolgen, das Ruangrupa für Kassel entwickelt haben, verzichtet genau auf diese fragwürdigen Schablonen moralischer Schlagworte, mit denen sie hier konfrontiert werden. Das garantiert nicht, dass die Documenta 15 ein Erfolg wird. Aber würde sie mit den pauschalisierenden Denkweisen ihrer Kritiker gestaltet, wäre das wohl der Tod der Schau."



Wie der Standard meldet, hat Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle als Aufsichtsratsvorsitzender der documenta Ruangrupa gegen die Vorwürfe verteidigt und die Debatte als nicht sachlich bezeichnet. Die Jüdische Allgemeine bringt einen Bericht zum politischen Sachstand. In der FR kann sich Sandra Danicke indes immer noch kein Bild von der kommenden Documenta machen: "Zu befürchten ist allerdings, dass die Besucherinnen und Besucher in diesem Sommer in Kassel nicht allzuviel zu schauen bekommen. Dass man überall diskutiert und Workshops bildet, an denen man teilnehmen kann oder auch nicht." Laut Agenturmeldungen, etwa hier in der Jüdischen Allgemeinen, hat sich Bundeskulturministerin Claudia Roth Kontakt mit den Trägern der documenta, dem Bundesland Hessen und der Stadt Kassel aufgenommen, um die Vorwürfe zu klären.



Weiteres: In der NZZ geht Philipp Meier der Frage nach, welche Rolle die beiden Galeristen Fritz Nathan und Walter Feilchenfeldt im Kunsthandel während des Zweiten Weltkriegs allgemein und besonders für die Sammlung Bührle spielten.

Besprochen werden die Ausstellung "Labyrinth of Forms: Women and Abstraction, 1930-1950" im New Yorker Whitney Museum (taz) und eine Ausstellung des Malers Johann Baptist Kirner im Freiburger Augustinermuseum (FAZ).