Yoko Ono, TAPE PIECE III + IV, 1963/2021. Artist's instruction piece as published in Grapefruit (1964, Wunternaum Press, Tokyo) © Yoko Ono

Yoko Ono, WATER PIECE, 1963/2021. Artist's instruction piece as publishing in Grapefruit (1964, Wunternaum Press, Tokyo) © Yoko Ono

Yoko Ono, Grapefruit. Instructions and Drawings, Wunternaum Press, Tokio 1964. Foto: Wikipedia

Yoko Ono, LINE PIECE to La Monte Young I + II, 1963. Artist's instruction piece as published in Grapefruit (1964, Wunternaum Press, Tokyo) © Yoko Ono

Kleinen Kindern gelingt es mühelos: Sie halten sich die Hände vor die Augen und sagen "Lisa weg". Sie glauben, sie seien verschwunden, weil sie die Welt vor ihren Augen zum Verschwinden gebracht haben. Wenn sie die Hände von den Augen nehmen, sagen sie: "Wieder da!" Wenn sie größer werden, können sie sich die Welt nicht mehr wegdenken und sich nicht mehr aus der Welt wegdenken; die Zwänge und das Gelärme der (Außen)Welt haben sie in Beschlag genommen und prägen ihr Tun.Es war die Generation vonoder, die sich Anfang der 1950er Jahre die skandalöse Frage stellten, was geschähe, wenn man die ganzen gesellschaftlichen Übereinkünfte und Zwänge - all die Worte, Noten und Figurationen, welche die Schreckensherrschaften des 20. Jahrhunderts nicht hatten verhindern können -,wenn man das ganze Getöse ausblendete. "", formulierte einst John Cage. Nowhere. Ins Nirgendwo. Kann man die Kunst von allen alten wie neuen sinnsuchenden, sinnstiftenden Moden oder Manifesten befreien? Kann man aus dem (mörderischen)radikal aussteigen?Was damals begann, war eine "Entrümpelung", um einen Begriff von Nanne Meyer zu verwenden. 1952 komponierte John Cage seine "4:33" Minuten klaviernes Schweigen, das einem Konzertpublikum völlig Neues zu hören gab. 1958 lud Yves Klein zur Einzelausstellung in von ihm eigenhändig geweißte Galerieräume ("Le vide"), und etwa zur gleichen Zeit gab Samuel Beckett auf der Bühne dem Leerlauf der Kommunikation freien Lauf - ins Nichts. Eine Freude, und doch auch eine Revolte (der Verzweiflung) angesichts der Absurdität der Existenz.Eine jüngere Generation - darunter Yoko Ono, geboren 1933 in Tokio - begann kurz darauf, Cagesauf neue Weise zu befragen. Ono war ein: Musik, Performance, Sprache, Film. Sie war in den 1950er Jahren nach New York gekommen und hatte den Cage-Schüler Toshi Ichiyanagi geheiratet. "Wer braucht schon Gemälde? Bohr lieber ein Loch in die Wand und schau den Himmel an", soll sie gesagt haben; und so verfasste sie, wohl gegen den Konsumismus und die Egomanien ihrer Künstler-Kollegen, 1955 ihr erstes Sprachbild, "Lighting piece" betitelt: "und warte, dass es ausgeht." - der Anfang einer langen Serie aus(zu deutsch vielleicht), die man als Anleitungen für Performances oder auch für Filme denken sollte., soviel war sicher.Viel zu oft wird Yoko Ono in der Öffentlichkeit noch immer auf ihre spätere Verbindung mit John Lennon "reduziert", was ja tatsächlich eine zentrale künstlerische Zeit und ein wichtiger Impuls in ihrem Leben war. Doch es gab ganz anderes. Die, von denen fünf in der Ausstellung "Nothingtoseeness" zu sehen sind, stammen aus der Zeit, und bilden in ihrer mit poetischen Mitteln verdichteten Lakonie Aufbrüche in einder Imagination. Eine der Bildkarten in der Ausstellung heißt TAPE PIECE III und IV.Ein anderes heißt WATER PIECE und ist von 1963.Es gibt noch ein zweites WATER PIECE in dieser Phase ihres Werks, es stammt von 1964 und lautet:Dem Grundwasser lauschen, den Schnee fallen und die Sterne wandern hören,? Wie soll das gehen? Kann ich mir den Mond aneignen, wo er doch für alle scheint? Oder richtiger: Kann ich das Spiegelbild des Mondes, jenes romantische Urbild, fortschöpfen?Tatsächlich entkleidet Yoko Ono hier den Mond seiner romantischen Aufladung, wie er in der klassischen europäischen wie japanischen Anschauung existiert, ob in Tiecks "" oder in "" des chinesischen Mönchdichters Li Bai (7. Jh., hier in der Übersetzung von Günter Eich). Gleichzeitig erinnert das Bild an die Geschichte vom, der, so will es die Legende, im 7. Jh. nach Christus, im betrunkenen Zustand ins Wasser ging, um das Spiegelbild des Monds zu umarmen: Mond als Symbol des wahren, nicht zu fassenden Wesens des Menschen, das aufflackert, aber sich entzieht, sobald man es erhaschen will.1964 veröffentlichte Yoko Ono ihrein Tokio im Selbstverlag. Ein weißes Buch, nochder Beatles. Der Titel, "Grapefruit", war Programm, denn wie die Grapefruit, die Yoko Ono als eine Mischfrucht ansah, so verstand sie auch ihre Kunst als, bei der sich alle Grenzen auflösten, allen voran die Gattungen und die kulturellen Zugehörigkeiten. In ihrendurchwanderte sie mit einer an Cagesgeschulten Distanz die europäisch-amerikanische wie die japanische Bildwelt. Ein "Unterwegssein", das seine Kraft aus der Distanz zu beiden Traditionen bezog und gleichermaßen die amerikanische wie die japanische Öffentlichkeit ansprach.Yoko Onos minimalistischen Instruktionen waren wie alle gute Kunstentsprungen:Im Mittelpunkt der Werke stehen keine Bilder, die sich konsumieren lassen; der menschliche Körper selbst ist zum Sinnesorgan geworden, und auch wenn Yoko Ono einige ihrerspäter selbst als Filme realisierte, eigentlich waren ihre Sprach-Bilder, wie man in der Szene mit dem Bruder erkennt, dazu gedacht, sich im Kopf des Betrachters zu realisieren. "" Also nahm Ono industrieweiße meist DIN A6 große Kartons und tippte nur die Skript-"Anweisungen" darauf. Sprach-Kopf-Filme. Wer braucht schon Gemälde?Indem man lesend im Kopf denfolgt, setzt man sich der Realität ihrer Sprache aus, genauer: der Realität des. Schließlich ist auch Imagination eine Realität. "Instruktionen" Den Mond befreien.Das Tun im Kopf (das vorgestellte Stehlen des Monds, das Hören der Sterne und das Lauschen der Erdbewegung) überdeckt, verdeckt und schließlich: ent-deckt wie von Zauberhand beides, die Notwendigkeit des Entrümpelns und die Intensität des gegenwärtigen Augenblicks, um den es in fast allenvon Yoko Ono geht.Ein anderes Stück in der Ausstellung lautet:In ihrer Schönheit und Lakonie kontern diedas Getöse der Welt.------------* Yoko Onos Instruktionen kann man noch bis zum 12. Dezember in der Ausstellung "Nothingtoseeness. Leere/Weiß/Stille" der Akademie der Künste Berlin sehen.* Der Band Grapefruit. Instructions and Drawings, erschien 1964 in Tokyo im Selbstverlag, Wunternaum Press, in einer Auflage von 500 Exemplaren, mit fast ganzweißem Cover. Er enthielt 150 Instruktionen. Für die (späteren) amerikanischen Ausgaben, die den gleichen Titel tragen, wurden dem ursprünglichen Band Gemeinschaftswerke von Yoko Ono und John Lennon hinzugefügt, ferner verfasste John Lennon das Vorwort für die amerikanischen Ausgaben.Zum Mond und Spiegelbild und der Geschichte des Li Bai siehe die lesenswerte Studie zu: "Übersetzung als po(i)etisches Verfahren: Yoko Tawadas deutsch-japanische Partnertexte Im Bauch des Gotthards, Orangerie und Spiegelbild.Unter den fünf Instruktionen von Yoko Ono in der Ausstellung findet sich auch folgender Zettel: