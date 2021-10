Lynette Yiadom-Boakye: Strip Lit. © Lynette Yiadom-Boakye





Georg Imdahl besucht für dieeine Ausstellung der Londoner Künstlerinim Düsseldorfer K20 . Ihre erfundenen Porträts nutzen "Gesten und Bildtypen" der europäischen Malerei des 19. Jahrhunderts, "um die westliche Moderne mit ihren People of Color zu paraphrasieren, wenn nicht gar zu überschreiben, wobei sich in den assoziativen Bildtiteln auch die Schriftstellerin zu erkennen gibt, als die Yiadom-Boakye parallel zu ihrem malerischen Werk arbeitet." In den späteren Arbeiten fehlt ihm allerdings ein bisschen, der ihr frühes Werk auszeichnet: "Schon im frühesten Bild der Ausstellung ergreift sie Besitz von einem Ganzfigurenbildnis von der Hand John Singer Sargents, dem 'Dr. Pozzi at Home' aus dem Jahr 1881, aus dem sie 2003 ein wahrlich düsteres Gegenüber hervorzaubert: Der grimmige Mann mitträgt den scharlachroten Morgenmantel geöffnet und blickt herausfordernd aus dem Bild. Jene blitzenden Augen und eine fast hämisch zu nennende Mimik finden sich 2012 in einer sitzenden Figur wieder, deren Pose der skandalös entblößten Frau in Manets 'Frühstück im Grünen' entlehnt ist. ... Unverblümt führt die Malerin dieder Malerei vor, die ihr mit fortlaufender Dauer ihres Œuvres immer mehr bedeuten."Weitere Artikel: Till Briegleb erzählt in dervon einem kleinen Coup der Kunstfirma: Sie haben für 20.000 Dollar eine kleine Skizze vongekauft, sie 999 mal kopiert und verkaufen jetzt jede für 250 Dollar, ohne zu verraten,ist. So macht man aus 20.000 Dollar 250.000!-Kritikerin Alessa Mendolia bewundert in der Alten Nationalgalerie diein den Gemälden von. Paul Jandl besucht für diedasin Frankfurt. Werner Block besucht für diedas neue Atatürk-Kulturzentrum in Istanbul.Besprochen werden die Ausstellung "" in der Kunsthalle Kiel ( taz ) und eine Ausstellung des Fotografenim c/o Berlin ().