Der Pianist plädiert indafür, "" - also kleine, beim Spiel sich einschleichende Fehler - insbesondere in Wettbewerbssituationen nicht gar so sehr zu verfemen, wie das oft der Fall ist. Für ihn steckt dahinter der Wunsch nach "Fotorealismus" in der Musik, der übersieht, dass sich "Gastnoten" auch in vielen geschätzten Aufnahmen befinden: "Gastnoten spielen in ihrer einfachen Messbarkeit immer noch eine wichtige Rolle bei Wettbewerben. Und Wettbewerbe sind wichtig in unserer Branche. Das heißt: Der Ball liegt bei den Wettbewerben. Sie müssen sich demannähern. Ich werde niemals Fotorealist werden und das ist gut so. Gastnoten sind natürlich nicht schlimm, aber das ist eigentlich jedem klar, der schon einmal Live-Musik gehört hat. Einen inneren Zusammenhang zwischen Gastnoten und musikalischem Ausdruck, wie es in einem Beethoven in den Mund gelegten Zitat angedeutet wird, gibt es nicht. Auch gute Musiker spielen hin und wieder schlecht."Julia Spinola führt in derdurch Karriere und Schaffen von, dessen Verträge und feste Engagements gerade gekündigt oder nicht verlängert werden: Hier wird einer "", glaubt Spinola und sieht darin ein "fatales Zeichen für den zeitgeistig sich wandelnden Musikbetrieb". Auch anderswo würden "die Rufe danach, die unbequemen und schwierigen 'Pult-Götter' von ihren Sockeln zu stürzen, immer militanter. Bedeutende Opernhäuser richten ihre Planungen zunehmend nach Kriterien - etwa der 'wokeness' - aus, denenist, weil sie sich ungebührlich hervortut. Wo aber sollen in unserer Social-Media-verblödeten Gesellschaft zukünftig noch eigenständige Impulse herkommen, wenn man nicht einmal mehr in der Kunst das Extreme, Schwierige, Kontroverse noch auszuhalten bereit ist?"Weitere Artikel: In seinem Poptagebuch für den teilt Eric Pfeil seine Freude über drei bei Autofahrten im Radio entdeckte Songs mit uns - insbesondere der vonproduzierte Power-Pop in "I Know There's Something Go On" von Ex-ABBAhat den Weg in sein Herz gefunden.Besprochen werden das-Album "Protest Songs 1924-2012" ( taz ), das neue Album von Tagesspiegel ),' CD "BariTenor" () undneues Album "Ookii Gekkou", dessen "vergnügliche polyrhythmische Mixtur aus Instrumentengewusel, seltsamen Sounds und Latinbeats" in tazlerin Stephanie Grimm das Gefühl "wohliger Nostalgie mit abgründiger Unheimlichkeit" aufkommen lässt. Wir hören rein: