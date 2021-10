In derwiderspricht Nils Minkmar der grünen Stadtabgeordneten, die bei der Verleihung des Friedenspreises das Wort ergriffen und behauptet hatte, schwarze Autorinnen und Autoren seien auf der Buchmesse "" gewesen: "Man kann bedauern, dass manche Autorinnen sich darauf beriefen, sich auf der Messe nicht sicher zu fühlen, auch, dass womöglich nicht genug dafür getan wurde, ihnen einen unbeschwerten Besuch zu ermöglichen." Doch wer "dort nicht willkommen ist, wer dort lediglich aus juristischen Gründen geduldet wird, das sind jene, die so eine Veranstaltung sofort verbieten würden, wenn sie könnten, weil genau diese Messe ja alle Werte verkörpert, die die Rechten so hassen. ...sind auf der Buchmesse willkommen" und so "waren auch 2021 etliche von ihnen dort. Denn hier kann man beobachten, wie die mickrigen Rechtsradikalen, und sei ihr Stand noch so zentral, isoliert sind, sodass kaum jemand hingeht, nicht mal zum Streiten. Hier stellen sie nicht ihre ermüdende ideologische Ware aus, sondern ihre."Mahn begründete ihre Aussage damit, dass nicht-weiße Menschen sich durch die Präsenz von Rechtsextremen nicht sicher fühlen. Claudia Mäder findet das in dernicht sehr plausibel: "Jasmina Kuhnke hat in der Vergangenheit schon Morddrohungen erhalten, sie musste ihren Wohnort wechseln - rassistische Gewalt ist ein ernstes Problem. Aber wieso sich eine schwarze Person an der Frankfurter Buchmesse nun besonders fürchten müsste, ist schwer zu verstehen. Im Gegenteil bewegt sie sich in den Bücherhallenals an den meisten anderen Orten: An der Messe sind uniformierte und zivile Polizisten im Einsatz, und diese Sicherheitskräfte waren in früheren Jahren auch schon in der Lage, das Leben von Hochrisikogästen wiezu schützen."Die Frankfurter Buchmesse wird vielleicht nie mehr sein, was sie war. Das könnte dann aber nicht nur an Corona liegen, sondern auch an der Idee, sie zu einer "" zu machen, fürchtet Marc Reichwein in derangesichts der Rede von Frankfurts OB Peter Feldmann. "Ein Event solchen Zuschnitts würde die Buchmesse auf das Format eines programmatisch kuratierten Lesefestivals schrumpfen lassen, wie es sie mit der Lit.Cologne, 'Leipzig liest' (mit angeschlossener Buchmesse) oder der Münchner Bücherschau längst gibt. Nur,soll -, die Verlage von der Meinungsfreiheit ausschließen (Verfassungsfeindlichkeit) - definieren, was Diskriminierung ist?"Diedokumentiert einen leidenschaftlichen, zur Weltklimakonferenz verfassten Appell des Literaturnobelpreisträgersan den italienischen Ministerpräsidenten, den er bekniet,zu retten: "Herr Ministerpräsident, bekanntermaßen hat ein Italiener den besten Venedig-Roman verfasst: Italo Calvino. Doch er spielt anderswo. In 'Die unsichtbaren Städte' erzählt der Venezianer Marco Polo dem chinesischen Kaiser Kublai Khan von den Städten, durch die er auf der Reise von Venedig nach Peking kam. Doch aufmerksame Leser, die wie ich gern in Venedigs Labyrinthe und die Geschichte eintauchen, erkennen anhand der Beschreibung von Türmen, von Wäsche, die in schmalen Gassen hängt, und anderen Merkmalen, dass es sich im Grunde bei jeder dieser Städte um Venedig handelt. ... Venedig zu retten bedeutet, die gesamte Menschheit,, Lagos, Kairo, São Paulo, New York, Hongkong zu retten."Weitere Artikel: Von einem Frankfurter Abend mit berichtet Andrea Pollmeier in der. Gisela Trahms erinnert in den "Actionszenen der Weltliteratur" daran, wie die Résistancebeschatten ließ. In der gratuliert Patrick Bahners der Schriftstellerinzum 80. Geburtstag.Besprochen werden"Die militante Madonna" ( Dlf Kultur ),"Jacks wundersame Reise mit dem Weihnachtsschwein" ( NZZ ),"All that's left" ( FR ),Thriller "Wild Card" (online nachgereicht von der FAZ ) undneuer Gedichtband "Unsere Spiele enden nicht" ().