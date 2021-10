Tayyip Erdogan droht, zehn Botschafter westlicher Staaten auszuweisen. In Bedrängnis hat Erdogan schon immer attackiert, schreibt Jürgen Gottschlich in der. Diesmal wirkt der Schlag angesichts der türkischen Lage allerdings selbstmörderisch: "Die türkische Lira ist gegenüber dem Euro und dem Dollar schon jetzt im freien Fall. Nach der Ausweisung der BotschafterInnen wäre es wohl ein. Die Türkei könnte wichtige Importe von Lebensmitteln über Industrieprodukte bis zu Öl und Gas nicht mehr bezahlen. Der Konflikt würde Erdogan letztlich mehr schaden als nutzen. Vollzieht er den Rauswurf in den nächsten Tagen tatsächlich, wäre es nicht nur für die Opposition, sondern wohl auch für einen Teil seiner AnhängerInnen ein Zeichen, dass er seinenverloren hat." Hintergrund für Erdogans Wüten ist die Kritik westlicher Länder an der Inhaftierung des Menschenrechtlers und Kulturmäzens erläutert Gottschlich in seinem Bericht. Diebringt auch ein Porträt Kavalas, der seit vier Jahren in Untersuchungshaft sitzt.Da mutet die Hoffnung von Tomas Avenarius fast utopisch an: Er besuchte für dieden Architekten, dessenkurz AKM in wenigen Tagen in Istanbul eröffnet werden soll, auf der Baustelle. Das alte abgerissene AKM war zwar baufällig, aber es war auch eine ": Das Gebäude im Stil der neuen Sachlichkeit, das Programm, der, ein Beweis der Modernität der Türkei", so Avenarius. Der Neubau am Taksim steht in der Nachbarschaft des Gezi-Parkes, dem Denkmal Atatürks, der neuen Taksim-Moschee Erdogans und der Aya Triada, der griechisch-orthodoxen Kathedrale: "Das ist der Ort, an dem Murat Tabanlioğlu gebaut hat: Zwischen Atatürks republikanischer Moderne und Erdoğans Islam des 21. Jahrhunderts, der Erinnerung an die Osmanenzeit und die Belle Epoque etwas Neues zu bauen und zugleich das Alte zu bewahren, das ist nicht leicht. Vielleicht sollte man das neue, alte AKM daher als das betrachten, was es im Idealfall sein kann: als gelungener Versuch, die Türkei ein wenig."Diedrohen, ihren Landesteil von Bosnien und Herzegowina abzutrennen. Europa muss handeln, warnt Erich Rathfelder in der: "Das, das vor dreißig Jahren den damaligen serbischen Präsidenten Slobodan Milošević beflügelte und das zum Ziel hatte, alle Gebiete des ehemaligen Jugoslawien, wo Serben leben, in einem Staat zusammenzufassen, scheiterte zwar. Es wurde jedoch nie aufgegeben und ist jetzt im neuen Gewand von 'Sprski Svet', der '', wieder aufgetaucht. Die vom serbischen Präsidenten Alexandar Vucić ausgerufene "serbische Welt" umfasst die Republika Srpska in Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Kosovo."