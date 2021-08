Bild: Yoshitomo Nara, Peace of Mind, 2019, © Yoshitomo Nara 2019, photo by Keizo Kioku, courtesy of the artist. Collection of Andrew Xue.

Nur wenigen Künstlern ist es gelungen,sodarzustellen wie erkennt Tara Yarlagadda () beim Besuch des Los Angeles County Museums of Art, das aktuell die bisher größte Ausstellung des japanischen Künstlers zeigt: "In Naras Welt vermitteln Kinder ein breites Spektrum menschlicher Emotionen, das vonreicht. In einigen seiner Porträts zum Beispiel winken uns verschlafen aussehende süße Kinder mit geschlossenen Augen zu. In anderen Werken starrt das Kind mit weit aufgerissenen Augen den Betrachter mit einem hohlen, fast beunruhigenden Blick direkt an. Und in einem dunkleren Gemälde wird die Wut des Kindes heftig, als es in einer Hand einin Richtung einerschwingt, während es in der anderen einehält. (…) Auf Gemälden aus den 1990er-Jahrengegen die nukleare Aufrüstung, eine Reflexion über das damals wachsende nukleare Wettrüsten und Naras eigene Erziehung im Japan nach dem Zweiten Weltkrieg. In einem grafischeren Gemälde steht ein, was Naras eigene Antikriegs- und Antifaschismus-Haltung widerspiegelt."Im Gespräch mit Thomas Winkler erklärt, Leiter des C/O Berlin, weshalb er kaum noch fotografiert und warum die deutsche Fotoszene dringend dasbraucht, egal ob in Düsseldorf oder Essen: "Ich mache mir Sorgen, dass das Institut über die Standortfrage gerade zerredet wird. Und dass in Coronazeiten und nach der kommenden Wahl einestattfindet und die Politik sagt, wir müssen erst einmal bestehende Institutionen retten. Man muss sehen: Die leitenden Player, die das damals durchgesetzt haben, der Oberbürgermeister von Düsseldorf und der Politiker, der im Haushaltsausschuss des Bundestags die Millionen für Düsseldorf durchgesetzt hat, die sindaus der Politik. (...) Es gibt eine große Not bei den Fotografen, die nicht wissen, was mit ihren Archiven passieren soll."Außerdem: Für diehat Barbara Catoir, die Leiterin der Keramischen Werkstatt Margarethenhöhe in Essen besucht. Ebenfalls in derberichtet Andreas Platthaus von einem Berliner Diskussionsabend zu "" in der Galerie Parterre: "Auftritt Kien Nghi Ha, Kulturwissenschaftler und eine Instanz der deutschen 'Asian Diasporic Studies'. Schon im Katalog seien ihm die von Feininger verwendeten Stereotypen bei der Darstellung vonaufgefallen, doch der Besuch in der Galerie Parterre selbst habe ihm nun noch viel mehr undvor Augen geführt. Das fehle aber im Katalog ebenso wie eine Thematisierung der kulturpolitischen Brisanz von Feiningers Karikaturen. Könne man das nicht eine bewusste Verharmlosung nennen? Eine solche Frage zu stellen heißt, sie zu bejahen." Der bringt eine sehr schöne Fotostrecke des Schweizer Fotografen Andrea Garbald.