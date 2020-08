Als ob "" sängen - so hört sich für Jens-Christian Rabe in der"Dreamland" an, das neue Album der britischen Elektro-Pop-Band "", das wie der Soundtrack zu"Allegro Pastell" klingt und ihm einige "für dieliefert. "Brillant zahnlos" wie der Song "Heat Weaves": "Es wummst herrlich, und doch steht irgendwo immer ein Fuß auf der Bremse, weil man sich etwas blöd vorkäme, bei allem was man so weiß über sich selbst und die Welt, wenn man sich einfachfühlte. Dann lieber ein bisschen von dieser Schwermut, für die man es im Leben bislang eigentlichhat. Hach. Die zentrale Zeile in 'Heat Waves' lautet entsprechend: 'I just wish that I could give you that / That look that's perfectly un-sad.' - Ich wünschte, ich hätte für Dich. Das ist aber natürlich auch genau der Zauber dieser Musik, dieses elegisch-drängende Powerflüstern mit Kopfstimme über schwer schleppenden Beats und Synthie-Schwaden aller Art."Wir hören rein:Weiteres: Im Interview spricht die Berliner Sängerinüber Diskriminierung, Identitätssuche und. Im Aufmacher des-Feuilletons hört sich Josef Engels neue Jazz-Trompeten-Alben vonundan. Im-Gespräch mit Christian Wildhagen erzählt , Intendant des, wie nach langem Hin und Her doch noch ein Programm auf die Beine gestellt werden konnte und wie die Coronakrise diebeeinflussen könnte. Beispielsweise sei nicht klar, "wie sich die Gastspielmöglichkeiten bei den amerikanischen und den asiatischen Orchestern in Zukunft entwickeln." Ebenfalls in der würdigt Wolfgang Stähr den Dirigenten, der im Alter von 93 Jahren erstmals beim Lucerne Festival Orchestra auf der Bühne stehen wird.Besprochen wird das neue Album "10 Jahre Abfuck" von Zugezogen Maskulin (), das Chillwave-Album "Purple Noon" von Washed Out ( Berliner Zeitung) und ein Beethoven-Abend mitim Rahmen der Salzburger Festspiele, bei dem Jan Brachmann in derLevit gelegentlich alsunter Druck erscheint, der aber immer wieder auch ein noch nie gehörtes, "flirrendes" zaubert: "Beethoven als Puck, der die Elfen an den Ohrläppchen kitzelt. Überall, wo Beethoven sich als Virtuose der Konversation zeigt, wo erstreut und riskante Witze macht, ist Levit in seinem Element." In der schreibt Marco Frei ein knappes Levit-Porträt.