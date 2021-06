Pamela Rosenkranz im Kunsthaus Bregenz, mehr bei Youtube





In der unterhält sich Angelika Drnek mit der Künstlerin, die gerade im Kunsthaus Bregenz und in der Zürcher Galerie Karma International ausstellt, über Künstliche Intelligenz, Katzen und die Idee der: "Denken Sie an frühere Abfüllungen von Heilwässern: aus Quellen, die noch gesegnet wurden. Heute geht es mehr um die Mineralien und die Sauberkeit des Wassers. Aber der Glaube könnte hier auch heute noch eine Rolle spielen. Als ich 2009 für einen Künstleraufenthalt in Venedig war, sah ich weggeworfeneaus verschiedensten Teilen der Welt. Eine jede war in Berührung mit dergekommen, die das Wasser darin getrunken hatten. Ihre Spuren schwappten nun in den Kanälen Venedigs. Ich habe angefangen, solche Flaschen aus der ganzen Welt zu sammeln und ein jeweils individuelles,anstelle von Wasser in die Flaschen zu füllen - Silikon, das mittlerweile ohnehin schon Bestandteil vieler Körper geworden ist, etwa in Form von Brustimplantaten. Die monochromisierte Hautfarbe als Volumen, das die Flasche füllt, verweist auf die Idee eines perfekten Körpers."Zum 150. Geburtstag vonhaben die Quedlinburger Feininger-Galerie und das Bauhaus-Museum in Weimar dem Maler zwei umfassende Ausstellungen ausgerichtet. "Es ist eine einzigartige Gelegenheit,kennenzulernen, von seinen Anfängen um die vorletzte Jahrhundertwende bis zum Schluss", freut sich Burkhard Müller in derund erklärt Feiningers Entwicklung am Beispiel des - mehrfach übermalten - Gemäldes "An der Seine" von 1912: "Feininger hat gerade in dieser Zeit diegesehen; doch was er daraus macht, ist etwas anderes. Wenn an den Bildern von Picasso und Braque öfter, mit der sie aus normalen Alltagsdingen ein Tohuwabohu wie in einem unaufgeräumten Kinderzimmer machen, meist in recht unfrohen Farben, so bleibt bei Feiningers kristallinen Metamorphosen immer sichtbar dieerhalten. In den vielflächigen oder geschwungenen Blöcken glüht ein inneres Licht, und doch ist das Schiff klar ein Schiff und die Brücke eine Brücke."Weiteres: Der Kameruner Biotechnologe, Kurator und Kulturmanagerwird ab 2023 neuer Leiter des Hauses der Kulturen der Welt, meldet Harry Nutt in der. Besprochen werden außerdem eine-Ausstellung im Kunstforum Ingelheim FR ), eine Ausstellung des Victoria and Albert Museums über dieauf der Architekturbiennale in Venedig () und eine Ausstellung überin der DDR, die zum Teil nach der Wende zerstört wurde, im Kunstverein Ost in Berlin ( Berliner Zeitung ).