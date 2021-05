Dunja Bialas schwärmt aufdavon, dass dieals Onlinefestival in zweiter Ausgabe alles Elitäre abgestreift haben: 15 Euro kostet der Festivalpass, gestreamt werden kann ohne Geoblocking auf der ganzen Welt. Und dann finden sich in diesem Programm auch noch "Filme, die Störung auch als Verstörung inszenieren, und hintersinnige Moritaten, die denunserer Zeit einen wohltuenden Tritt in den Hintern verpassen". Sehr dankbar ist sie für den neuen Film der Cellistinund ", einer in Paris lebenden Experimentalfilmemacherin und Wegbegleiterin von Chantal Ackerman und Sonia Wieder-Atherton. 'Son Chant' ist ein flüchtiges Doppelporträt der Filmemacherin und der Cellistin, die über die Videoaktivistin Delphine Seyrig zusammengefunden hatten. Die, das Cellospiel von Wieder-Atherton, dazu viele Filmausschnitte erstellen eine." Ein kleiner Ausschnitt:Ebenfalls auf widmet sich Rüdiger Suchsland dem Schwerpunktdes Festivals. Insbesondere die Katastrophe vonim vergangenen Jahr spielt dabei eine große Rolle "Es sind moderne Horrorfilme. Das Bild, das die Filme dieses Landes von ihrem Land zeigen, ist abgrundtief dystopisch. 'Was ist das alles, außer dem?', fragt der stumme Kommentartext in 'Emergence' fast rhetorisch. Und in Lara Tabets 'Parasomnia' mischen sich panisch durcheinander redende Stimmen mit schwarz-weißen Aufnahmen einer Überwachungskamera, Bildern von wegrennenden Menschen in Wiederholungsschleife und Katzenaugen im Infrarot mit Soundcollagen, die aus einem Horrorfilm stammen könnten. Trost spendet hier allenfalls noch eine."Weitere Artikel: Sedat Aslan schreibt aufzum Auftakt der zweiten, rein digitalen Ausgabe des in München . Dazu gibt es auf Kurzreviews und Notizen von den gezeigten Filmen. Silvia Hallensleben empfiehlt in derdie Werkschau des Kino Arsenals . Lydia Evers spricht in der Welt mit, die in einer Woche 80 Jahre alt wird.Besprochen werdenMusikerdrama "The Disciple" ( Standard ),' "The United States vs. Billie Holiday" ( Tagesspiegel , mehr dazu hier ), die aufgezeigte Animationsserie "Jupiter's Legacy" ( Tagesspiegel ), die-Serie "All You Need", die laut tazlerin Arabella Wintermayr neue Maßstäbe in der Fernsehdarstellungsetze, und die-Fantasyserie "Shadow and Bone" ( FR ).