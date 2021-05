-Kritiker Harald Eggebrecht jubelt nach dem Durchhören des neuen Albums von, für das der GeigerSonaten und Partiten eingespielt hat: Ein Hörerlebnis, das historisch informiert ist, ohne falsch verstandener Orthodoxie zu frönen, warte hier. "Die raschen motorischen Sätze wie etwa das Schluss-Presto der Sonate in g-Moll lässt Hadelich nicht stromlinienförmig abschnurren, sondernso originell wie ein Paganini-Capriccio. Das Allegro assai der Sonate in C-Dur, das oft zur Geläufigkeitsstudie verkleinert wird, hat bei ihm deutlich gezeichnete Kontur bis in die letzte Figuration hinein. Das Preludio der Partita E-Dur, häufig zur brav gefiedelten Etüde degradiert, entwickelt er zur strahlenden Eröffnung. Laut-leise-Kontraste werden in keinem Satz zu Fortissimo versus Pianissimo übertrieben, aber die Gegensätze sind so unmissverständlich, wie sie sich zugleich ergänzen." Wir hören rein:Die seit geraumer Zeit in Berlin lebende, österreichische Diskurspop-Bandrund ummeldet sich mit dem Comeback-Album "Die Gruppe" aus der siebenjährigen Bandpause zurück. Ein wenig ratlos und unterwältigt wirken die Rezensionen allerdings schon:-Kritiker Christian Schachinger, um Formulierkunst sonst nie verlegen, referiert die Geschichte der Band. Auf dem neuen Album - das so ruhig geraten sei, dass es "beinahe etwas aus der Zeit gefallen wirkt" - verbreitet sie "Optimismus, ohne gleichzeitig Trost zu spenden. Eine Apokalypse bedeutet ja nicht das." Dass die Platte wie die Musik zu einem Arthouse-Science-Fiction-Film klinge, verdanke sich auch dem, das zur Klangfarbe der Band neu hinzugekommen sei, schreibt Maximilian Haase in der: Gastmusikerinimprovisierte damit über die fertigen Kompositionen. "'famos auf 'Die Gruppe'. Wie sich 'Ja, Panik' einst die Authentizitätsfanatiker dadurch vom Leib hielten, dass sie plötzlich Funk statt des für Jungs üblichen Indierocks spielten und lieber in einem Sprachenmix statt auf Deutsch sangen, sonun die Anklänge an Free Jazz all jene, die Saxophon-Soli noch immer alsverachten."Für denhat Jürgen Ziemer mit Spechtl über das Album gesprochen . Mit Zeilen wie "Life's a dream on livestream" wirkt es fast wie ein Kommentar zur Coronakrise, doch die Zeile ist älter, erfahren wir: Die "habe ich schon während meines Aufenthalts imgeschrieben. Während des Lockdowns musste ich oft an das Leben - zumindest das Leben, wie ich es mitbekommen habe - der jungen, regimekritischen Student*innen in Teheran denken: Alles passiert im privaten Rahmen,, in das du nur zum Einkaufen gehst. Wenn du dich mit der Welt verbindest, dann tust du das über Streams, Zoom oder Skype." Wir hören rein:Weiteres: kürt diedes letzten Monats. Jan Brachmann spricht für diemit der Dirigentin. Artur Weigandt stellt in dervor.Besprochen werdenBuch "You're History: The Twelve Strangest Women in Music" ( 4 Columns ), ein Konzert der Tagesspiegel ), "Save Your Software" von Jungle World ), neue Alben von FAZ ), diverser Standard ), der SZ ) und der ukrainischen Rapperin taz ) sowie und ein vor Publikum gespieltes Konzert des NZZ ). Dessen Livestream steht auf