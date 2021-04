Alex Da Corte, As Long as the Sun Lasts. Foto: Anna Marie Kellen / Courtesy the Metropolitan Museum of Art





Richtig gerührt ist-Kritiker Will Heinrich, als er auf denblickt, der seit gestern auf dem Dach des Metropolitan Museums in einem Halbmond über New York schaukelt: "Die Skulptur erinnerte mich sofort an meine Lieblingskurzgeschichte von, 'Die Entfernung des Mondes', über die guten alten Zeiten, als die Erde und ihr Mond sich fast. Der Erzähler und seine Freunde rudern zum Punkt der größten Annäherung, errichten eine Leiter und springen hinüber zur Mondoberfläche, wo sie herumtollen und Käse sammeln. Für seine 2021 Roof Garden Commission zapft der Künstlereine ähnliche Ader der unverblümten Ironie an. Der Vogel in 'As Long as the Sun Lasts' - der Titel ist einer anderen Calvino-Geschichte entlehnt - ist ein lebensgroßer, maßgefertigter, blauer, aber ansonsten unverwechselbarer, der geliebte Bewohner der Sesamstraße. Wehmütig blickt er über die Oligarchen-Areas südlich des Central Parks, hin- und hergerissen, unsicher, ob er wieder auf die Erde klettern oder für immer davonfliegen soll."Bei beugt sich Luca Galofaro bewundernd über die Fotos, dieauf seinen Reisen mitin Mexiko aufgenommen hat (versammelt im Band "Messico 1935/1956" ). Die Fotos sind nicht künstlerisch, erklärt Galofaro, aber man kann mit ihrer Hilfe wunderbar dendes Paares verfolgen. "Die Reisen waren ein Moment des Dialogs für das Ehepaar, das die Anregungen des Gesehenen auf unterschiedliche Weise, aber immer mit einem künstlerischen Ansatz verarbeitete. 'Wir haben einen ganz großartigen Sommer hier in Mexiko verbracht, drei Monate in diesem wunderbaren Land... ein Ort für Kunst, wie sie in der Vergangenheit existierte,, noch kaum entdeckt, kaum ausgegraben', sagte Anni Albers. 'Mexiko, ist wahrhaftig das, die hier Jahrtausende alt ist', schrieb Josef Albers, der in seinen Briefen an Kandinsky betonte, wie sehr Mexiko und das Reisen eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration für die Kreativität eines Künstlers seien. Anstatt eine Ästhetik zu definieren, dokumentieren die Fotografien dieund fangen das Wesen von Orten ein, enthüllen verborgene Geometrien und definieren ein formales Vokabular, das verwandelt und dann durch Albers' bevorzugte Kunstwerkzeuge, nämlich Malerei und Grafik, neu interpretiert werden kann. Die Fotos sind Spuren einer kreativen Erfindung. Nur einige von Albers' Aufnahmen ziehen uns durch ihre Ästhetik an, weil er deneines Bildes dem verführerischen Gebrauch vorzieht. Auf diese Weise wird das Bild autonom genug, um seine Zukunft zu gestalten." Über die Albers in Mexiko gab es vor einigen Jahren eine wunderbare Ausstellung im Mudec in Mailand, zu der man dankenswerter Weise immer noch viele Bilder findet.Besprochen werden die Ausstellung "Der Erfinder der Elektrizität" in der St. Matthäus Kirche am Berliner Kulturforum (die laut Ingeborg Ruthe in der FR "die religiösen Wurzeln im" freilegt), die Gruppenausstellung "A Fire In My Belly" in der Julia Stoschek Collection in Berlin ( monopol ), die Fotoausstellung "Berlin, Gott und die Welt" in der Guardini Galerie in Berlin () und die Ausstellung "2 x Kippenberger" mitGroßinstallation "The Happy End of Franz Kafka's 'Amerika'" im Museum Folkwang in Essen ().