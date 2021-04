Olafur Eliasson: Life, 2021. Installationsansicht, Fondation Beyeler, Riehen/Basel. Foto: Pati Grabowicz

Christopher Sims: The Pretend Villages. Kehrer Verlag

Der Umweltkünstlerhat für seine neue Schau "Life" die Fondation Beyeler geflutet,durchdringt die Ausstellungsräume, und-Kritiker Philipp Meier ahnt , was Eliassion hier feiern will: "So ist es jetzt in der Fondation Beyeler ein bisschen wie in dem Anime-Film 'Chihiros Reise ins Zauberland' aus Japan, dem Land der tausend Götter. Wir treten hier für einmal heraus aus unserer monotheistisch geprägten Weltsicht, in der es nur eine Gottheit gibt, nämlich uns, den Menschen, die vermeintliche Krönung der Schöpfung. So geht es uns wie dem Mädchen Chihiro, das durch einen Tunnel in einen verwunschenen Park gelangt: Plötzlich sind sie alle da, die shintoistischen Flussgötter, Berggötter und Baumgötter,, ja. Und sie alle sind gekommen als Vertreter eines, das sich in allem verbirgt, unter jedem Stein, auf jedem Blatt, in jedem Wassertropfen, in jeder Hautfalte.Der Fotografhat die Kulissendörfer fotografiert, in denen das amerikanische Militär seine Kriegseinsätze trainiert. Kulissenbauer aus Hollywood errichten dort ein Pseudo-Bagdad oder -Kabul, wie Sims im-Interview zu seinem Bildband "The Pretend Villages" mit Julia Rothhaas erzählt , und Geflüchtete aus den Regionen geben die Komparsen: "Zwei Männer haben mir einmal erzählt, dass sie ihren Job gerne mögen,und sie auf dem Truppenübungsplatz das Gefühl haben, kurz zurückkehren zu können. Und dann habe ich eine junge Frau getroffen, deren Familie aus Afghanistan stammt. Sie selbst ist bislang allerdings noch nie dort gewesen, sie ist in den USA geboren. Für sie war es schön, endlich auch mal in 'Afghanistan' zu sein. Was ich aber interessant finde: Wenn nicht geprobt wird,."Weiteres: Für die besichtigt Carmela Thiele, wie selbstkritisch dasseinein einer umfangreichen Online-Ausstellung aufarbeitet. Die "Verdunkelung der Welt" bei grellstem Licht erlebt -Kritiker Adrian Searle inVideos in der Schau "The Unintended Beauty of Disaster" in der Londoner Lisson Gallery . Besprochen wird die Schau "" im Potsdamer Museum Barberini SZ ).