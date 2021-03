In München hatzwei Streamkonzerte desdirigiert, dem er künftig auch als künstlerischer Leiter vorstehen wird. Zu hören gab es einmalund hier im Stream) und einmal Purcell und Haas ( dort im Stream). In Messiaens "zerklüftet unbedingter Klangunterwelt zeigt sich Rattle noch ein Stück stärker engagiert als in Adámeks immer wieder ins Zarte, Intime, Folkloristische ausweichendem Liederfolge", schreibt Reinhard J. Brembeck in der, der das Orchester unter Rattle zuaufbrechen sieht. "Rattle und Messiaen interessieren aber nicht so sehr das Unumkehrbare des Todes, sie konzentrieren sich ganz auf, die sich wider alle Logik und Wissenschaft Bahn bricht. Rattle, das ist neu, zeigt im Alter zunehmend ein." Und bei Haas' "in vain" befinde sich das Publikum in einem "schier endlosen Klangband voller Haltetöne, Mikrotonalität, Schleifbewegungen und Naturtonklängen" gar "auf einer. Wohin? Vermutlich, zu Sinn des Lebens."Rattle, ergänzt Jan Brachmann in der, erkläre mit diesen Konzerten "demonstrativ diezur Chefsache, nachdem seine Amtsvorgänger sich ihr zwar nie gänzlich verweigert, aber doch große Zurückhaltung an den Tag gelegt hatten. Da ist etwas vomin München zu spüren." In der bespricht Wolf-Dieter Peter die beiden Abende.Thilo Adam von hat sehr viel Spaß mit dem ultra-nervösen Plastik-Trash-Jazz von: Die ist ", ja. Viele der Clips dauern kaum eine Minute, aber alle strotzen vor Noten. Es sind Hyperhäppchen für Aufmerksamkeitsdefizitgeplagte - oder besser: für alle, die sich inzwischen mit ihremangefreundet haben. Auffolgen den beiden jeweils rund 200.000 Menschen. Im Jazz ist das eine Wahnsinnszahl. ... Die Generation Z erobert ein Genre - mitund einem Achselzucken für soignierte Seh- und Hörgewohnheiten. Internetfame mit komplexer Musik ist also möglich.!" Wir hören rein:Weitere Artikel: Für spricht Reinhard Köchl mit dem Jazzgitarristen. Udo Badelt war für denbei den Proben zum hier gratis gezeigten Konzertfilm "Yellow Lounge - Women of Achievement" der. Markus Ganz schreibt in dereinen Nachruf auf den Schweizer SängerBesprochen werden die vonzusammengestellte Compilation "Do You Have the Force?" mit elektronischer Musik aus den Jahren 1978-1982 ( The Quietus ), das neue Album der Kings of Leon ( Tagesspiegel ) und ein-Abend derunter Standard ).