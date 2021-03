Der Schauspielerist tot. Er war auf Bösewichter und knorrig-schwere Kerle spezialisiert, schreibt Harrison Smith in der: "Er selber sagte mal, dass er 'war, der mit würdevollen und zurückhaltenden Rollen einer von Hollywoods ersten schwarzen Stars wurde. Kotto hingegen spielte Rollen, in denen schwarze Figure Spionen nachstellen, Bankräuber jagten, ins Weltall flogen und sich. 'Mein Agent sagte mal: Wir wissen nicht, wie wir Dich verkaufen sollen. In deinem letzten Film hast Du einen weißen Mann in einen Drescher geschmissen. Die Leute halten dich für fies', erinnerte er sich in einer Rede, die er 1976 vor einer Organisationen schwarzer Journalistinnen hielt. 'Aber die Schwarzen sehen meine Filme und sagen' - und da pausierte er, um das Publikum den Satz beenden zu lassen - '!'" Mit der auf Recherchen von David Simon basierenden Copserie "Homicide" - einer Art Vorläufer von "The Wire" - gelang Kotto in den Neunzigern ein künstlerisches Comeback:Zumindest virtuell konnte -Kritiker Daniel Kothenschulte das im September eröffnende in Augenschein nehmen, das sich die Filmindustrie ingönnt. Zusammen mit den aktuellen Oscarnominierungen zeigt sich ihm dabei, dass "die wichtigste filmkulturelle Institution der USA derzeit diein ihrer Geschichte erlebt": Diversität und Geschlechtergleichstellung sind die Stichworte, aber auch dievon Momenten, in denen sich die Traumfabrik nicht mit Ruhm bekleckert hat. "Griffith mochte mit seinem Bürgerkriegsepos 'Die Geburt einer Nation' die moderne Filmmontage etabliert und den Blockbuster begründet haben - doch sein Werk lieferte auch den Anlass zur. Das Museum stellt sich dieser Debatte, indem es den lange vergessenen Gegenentwurf des afroamerikanischen Filmemachers, den Stummfilm 'Within Our Gates' von 1920, in seine Dauerausstellung aufnimmt. ... Noch nie hat man sich am Ort der vermeintlichen Traumfabrik auch denso offen gestellt." Die Library of Congress hat den Film online gestellt:Weitere Artikel: Till Kadritzke erinnert in deran die, die das Kino der frühen 70er heimsuchten. Tobias Sedlmaier ( NZZ ), Fritz Göttler ( SZ ) und Maria Wiesner () gratulieren dem Schauspielerzum 70. Geburtstag. Besprochen wirdaufgezeigter Film "Das Leben ist wie ein Stück Papier" ( SZ ).