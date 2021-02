"Passing" von Rebecca Hall

Mit einer großen Auszeichnung fürDrama "Coda" mit- vonvom Fleck weg fürs eigene Streamingangebot für 25 Millionen Dollar aufgekauft - ist daszu Ende gegangen. Das Festival ist in seiner Onlineausgabe eigene Wege gegangen, resümiert Barbara Schweizerhof auf, die auf Filme kaum zu sprechen kommt: In den Zoom-Plaudereien ließ sich nämlich prächtig bei den Stars in die Wohnung blicken. Ihr Fazit: ". ... Einzig mit dem Plaudern, Schwätzen und Tratschen über Filme und Filmemacher, demeines Festivals, hat es doch noch nicht so richtig geklappt. Die Filmpartys auf der Virtual-Reality-Plattform New Frontier, die man per Avatar betreten konnte, waren nämlich fast zu nah dran an der Wirklichkeit:stand man da in etwa so einsam herum wie auf einer realen Party."Mehr über das Sundance-Programm erfahren wir von Maria Wiesner in der: Die kann uns"Passing", einen Schwarzweißfilm über das Manhattan der Zwanziger, sehr ans Herz legen. Im Mittelpunkt steht eine hellhäutige schwarze Frau, die - zumal noch im Licht des Schwarzweißfilms - als weiße durchgeht (daher auch der Titel). "Dieist den intimeren Zimmern mit eleganten Eichenmöbeln gewichen, dunklere Schatten und größere Kontraste loten die Identität der Figuren neu aus. Hall, die selbst einen schwarzen Großvater hatte, in Filmen jedoch meist als Weiße besetzt wird, begibt sich hier auf, was ihre Persona ausmacht, beobachtet kleinste Details und fragt dabei stets, wer denbestimmen darf."Einerseits ja gut, dasszwar lokal produziert, die so entstandene Ware aber auch international verwertbar sein muss, schreibt Claudius Seidl in der: Gerade in Deutschland entprovinzialisiere dies die Geschichten. Doch schränke dieses Gebot, auch in Mexiko anschlussfähig zu sein, auf andere Weise ein: Sämtliche deutschen Städten wirken wie ein."'Skylines' dagegen, die Serie um Hiphop und Verbrechen in Frankfurt, in der die Migranten auchreden, Araberakzent, Albanerslang, wurde nach der ersten Staffel abgesetzt. Zuviel Bodenhaftung, trotz der. Es ist, als machte Netflix mit den Bildern und Geschichten, was diemit den Häusern, Straßen, Stadtvierteln macht. Alles Schäbige und Kleinkarierte, alles Hässliche, Altmodische, Spießige wird weggeräumt."Besprochen werden"Beginning" und"Gleichung mit einem Unbekannten ( Perlentaucher ),kammerspielartiges Beziehungsdrama "Malcolm & Marie" mit John David Washington und Zendaya ( taz Presse ), die Arte-Serie "In Therapie" ( Freitag NZZ ),Science-Fiction-Film "Bliss" mitund taz ) sowie die DVD des koreanischen Gewaltmelodrams "Bring me Home" von taz ).