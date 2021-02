Oskar Nerlinger, Kopf mit Taschenlampe, ca. 1928. Galerie Benison, Berlin. © Sigrid Nerlinger





Die Wiener Albertina zeigt gerade die Schau "Faces", die die Entwicklung derdokumentiert.-Kritikerin Katharina Rustler staunt über ihre Modernität: "In eleganter Dramaturgie wird das Gesicht als Projektionsfläche in Fotografie (und Film) herausgearbeitet. Die Fotografen wollten nicht länger die Persönlichkeiten der Abgebildeten zeigen, vielmehr begriffen sie das menschliche Gesicht als- und machten das Porträt zum Spiegel gesellschaftspolitischer Umbrüche. Beispielsweise die sich: Viele Frauen drängten in den Beruf und brachen mit den Vorstellungen bürgerlicher Porträtbilder, wobei viele der Arbeiten privat entstanden. Fotografinnen wieoderexperimentierten mit Kostümierungen und inszenierten sich selbst als popkulturelle - oft auch erotische - Frauentypen, die in feministischer Manier (man muss an Cindy Sherman denken)rebellierten."In der stellt Gaby Hartel ein Radiostück der Künstlerinvor, das winterliche "Berlin Project" von 2002, das jetztveröffentlich wurde, "eine sich ausdehnende Fläche aus atmosphärischem 'Noise': Rauschen, Gurren, Regenprasseln, Bellen, Klacken. Unmittelbar körperlich spüre ich, wie der vom sichtbaren Objekt gelöste Klang in mir einentriggert. Dann spricht die Künstlerin mit ihrer äußerst radiogenen Stimme: 'Being made finer, air becomes fire. Being made thicker it becomes wind, then cloud, when thickened still more: water, then earth, then stones. And the rest comes into being from those.' Tatsächlich entfaltet 'Berlin Project' über 46 Minuten eine, die an eine autobiografische Erkundung gekoppelt ist."Besprochen wird außerdem die Ausstellung "" mit kanadischer Kunst des frühen zwanzigsten Jahrhunderts in der Frankfurter Schirn ).