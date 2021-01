Compagnie Toit végétal: Insekten. Foto: Christian Kleiner

Völlig verzaubert ist -Kritikerin Simone Kaempf von der Arbeit der Theaterkompagnie toit végétal , die in ihrer Performance "Insekten" eine in allen Farben schillernde Miniaturwelt zum Leben erweckte, und zwar selbst im Stream live: "Der Kniff dieser Theaterarbeit ist die zarte Künstlichkeit. Kein Insekt ist echt, stattdessen werden alte Schautafeln benutzt. Wennoder Käfer mit langen Fühlern herankrabbeln, dann sind das ausgeschnittene Papierzeichnungen,oder manchmal auch nur Stempelbilder. Und doch erwachen sie auf der Bühne zum Leben. Das Herstellen dieser Ästhetik ist der zweite Erzählstrang von 'Insekten'. Auf der Bühne sitzen drei PerformerInnen und arbeiten unter zwei Tischkameras. Auch das Rascheln, Zirpen und Kriechen der Insekten entsteht live. Der Musikernutzt dafür ein Klanginstrument aus viel, Kämmen und Borsten. In 'Insekten' ist auch das ein Hingucker und wurde von einem Instrumentenbauer extra für den Abend entwickelt und gebaut.Die Lessing-Tage am Hamburger Thalia Theater finden in diesem Jahr natürlich auch online statt. Doch bei dieser Ausgabe, für die europäische Theater ihre Produktionen streamen, merkt -Kritikerin Barbara Behrendt allzu deutlich an, dasswurde: "Das digitale Format ist selbstverständlich der Coronapandemie geschuldet. Doch leichter, alsunsortiert online zu stellen, kann man es sich nun wirklich nicht machen."Im schreibt Rüdiger Schaper zum Tod des schwedischen Dramatikers, der stets den Ärger und das Chaos suchte. In der SZ betont Thomas Steinfeld, dass Norén Welten von dem immer das Gespräch suchenden Ingmar Bergman trennten: "Er selbst ist, mit seinem', mit seinemund auch mit seiner, längst in die schwedische Alltagskultur eingezogen. Geht eine Familienfeier gründlich schief, endet sie in Streit und Besäufnis, spricht man von einem."Weiteres: Für weiterhin recht unwägbar hält Matthias Alexander in derden Neubau der. Allerdings steht jetzt fest, dass die von der städtischen CDU favorisierten Pläne für einegekippt werden müssen: Laut Landesentwicklungsplan ist das Gebiet als Hafen zu nutzen, nicht als Kulturstandort. Besprochen wird ein Stream vonOper "Manon" mit Elsa Dreisig in der Titelrolle aus der Hamburger Staatsoper ().