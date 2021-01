Es sieht sehr danach aus, dassvomzumnach München wechseln und somit dieantreten wird. Manuel Brug mutmaßt in derüber die Hintergründe dieser Entscheidung, die Rattles Engagement in London auf ein Intermezzo reduzieren würde: Dort machte man sich Hoffnungen, dass mit dem namhaften Dirigenten endlich auch ein eigener Konzertsaal für den Klangkörper zu erreichen ist - was aber immer unwahrscheinlicher wurde. Auch das-Orchester wäre angesichts von Sparmaßnahmen "mit einem so bedeutenden Chef. Und Sir Simon ... könnte sofort in die anstehende Kampagne um den neuen, beschlossenen und bereits im Architekturwettbewerb abgeschlosseneneinsteigen. ... Angesichts der steigenden Kosten und der finanziellen Post-Pandemie-Probleme wäre ein glanzvoller, zudem kampagnenerfahrener Name unbedingt vonnöten, um das Wolkenkuckucksheim auchwerden zu lassen."In derstaunt Manuel Brug außerdem über den Erfolg, dessen sich die SängerininItalien bis heute ungebrochen erfreuen kann, obwohl sie selbst als Persontritt, sehr wohl aber regelmäßig Alben veröffentlicht. Sie ist "eine Marlene Dietrich des Schlagers. Die immer wieder mit neuenüberrascht. Die ihre Songwelt wechselt wie das Chamäleon die Hautfarbe. ... Mina, die Wandelbare, die sich trotzdem stimmlich treu bleibt." Unvergessen: Monica Vitti tanzt zu Minas Schlager "Mai" in "L'Avventura":Weitere Artikel: Juliane Streich stellt in derLina Burghausens Labelvor, auf dem die Rap-Journalistin ausschließlichveröffentlichen will. Michael Stallknecht schreibt in derüber die Geschichte und Tradition des, dem sich der Pianistin einer auf mittlerweile enzyklopädische Ausmaße angewachsenen Serie von Aufnahmen widmet. Christiane Peitz stellt imneuevor. Michael Kube sieht für diediedurch.Besprochen werdenComic "Sternenstaub, Strahlenkanonen und Tagträume" über Tagesspiegel ),EP "There Isn't a Window That I Won't Look Out Of" ( Jungle World ),"Song of Sage: Post Panic!" ( Pitchfork ) und weitere neue Musikveröffentlichungen, darunter eine Aufnahme vonSinfonien desunter). Wir hören rein: