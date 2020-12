Bild: Refugees (You Will Find No Other Seas), 2017 © William Kentridge

In der hofft Bettina Maria Brosowsky auf eine schnelle Wiedereröffnung der großen Retrospektive "Why Should I Hesitate: Putting Drawings to Work" in den Hamburger Deichtorhallen, in der sie erkennt, wie der weiße südafrikanische Künstler diegegenüber seinenverarbeitet: "'Why Should I Hesitate', der erste Teil des Ausstellungstitels, zitiert einen einberufenen Schwarzen, seinein Kolonialafrika. Er beschreibt aber auch die Überwindung des eigenen Zögerns von Kentridge, sich als Weißer der fundamentalen Menschenrechtsverletzungen Schwarzer anzunehmen. So sind es universelle Werte,, die seine Protagonist:innen in der monumentalen 15-minütigen 7-Kanal-Video-Installation 'More Sweetly Play the Dance' zusammenführen. Trotz des düsteren Titels, entlehnt der Todesfuge von Paul Celan, ist ihre endlose Prozession durch karge,kein Trauermarsch, eher ein zuversichtliches Sinnbild für die Widerständigkeit des Menschen, musikalisch getragen von einer Blechbläser-Band aus Sharpeville."Nach einem Streit mit dem inzwischen verstorbenen Erich Marx und denzog der Sammlerseine Dauerleihgaben ab, darunter auch ausgewählte Zeichnungen von. Diese gehen jetzt als Dauerleihgaben, verbunden mit Schenkungen, an die weiß Ingeborg Ruthe in der: "Der mäzenatische Akt bringt eines der umfangreichsten undvon Beuys-Zeichnungen aus Privatbesitz nach Dresden. Das früheste Blatt stammt von 1945, das späteste von 1985. Den Auftakt bilden Collagen aus der unmittelbarenund Bleistiftzeichnungen sowie Aquarelle aus den fünfziger Jahren. Das zeichnerische Werk der 1960er Jahre, als Beuys Professor für Bildhauerei an der Düsseldorfer Kunstakademie war, steht in einer produktiven Wechselbeziehung zurund zu seinen avantgardistischen politischen Fluxus-Aktionen, den Happenings mit Tieren und Bäumen."Weiteres: In derresümiert Marc Zitzmann den seit zwanzig Jahren währenden Krieg zwischen den Kunstsammlernund. Dringend rät Lena Schneider imzu einer digitalen Live-Tour durch die Landschaften des Impressionismus im Potsdamer Barberini Museum. Besprochen wird' Buch "The Brutish Museum", in dem der britische Archäologe dem Raub von Benin-Bronzen im Jahr 1897 durch britische Truppen nachgeht ( Tagesspiegel ).