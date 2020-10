Jens Balzer verneigt sich in dertief vor der 85-jährigen Folksängerin, deren Stimme fast 40 Jahre buchstäblich verstummt war, bevor sie 2016 ein Comeback-Album einspielte, zu dem gerade ein Nachfolger ( mehr dazu hier ) veröffentlicht wurde: "Aus ihrem schönen und kräftigen, aber stetsspricht die Mühsal des einfachen Lebens und des Kampfs gegen eine feindliche Natur; abgelauscht den Volksliedern jener Arbeiter und Bäuerinnen, Tagelöhner und Mägde, aus denen Collins' Werk sich seit je speist. Ihr Repertoire reicht über Hunderte von Jahren in die Geschichte zurück. ... Sie erzählt davon,und sich manchmal nach Jahrhunderten erst wieder befreit aus dem Vergessen; und sie erzählt auch davon, wie Lieder um die Welt reisen und Menschen sich diese im Laufe der Zeit immer wieder neu aneignen." Zu ihren großen Klassikern zählt dieses Album von 1971:Weitere Artikel: Das künstlerische Ende, der kürzlich derverriet, von zwei Schlaganfällen gezeichnet zu sein (mehr dazu bereits hier ), stellt auch "das" dar, schreibt Josef Engels in der. Thomas Schacher spricht in dermit dem Geigerüber dessen Pläne für dasBesprochen werdenneues Album "Letter to You" ( FR , mehr dazu hier ), das neue Album der, das-Kritiker Christian Schachinger lehrt , was einist,Album "Songs & Instrumentals" ( Berliner Zeitung ), ein Online-Konzert von Tagesspiegel ) und' Album "As Long As You Are", auf dem sich "die Refrains in ekstatische Höhen schrauben", wieDirk Schneider bezeugt . Wir hören rein: