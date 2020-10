Es herrscht Isolation: Dmitri Tcherniakovs "Eugen Onegin" Foto: Wiener Staatsoper.

Szene aus "Network". Foto: Armin Smailovic

Subtil inszeniert und exquisit gesungen findet -Kritiker Ljubisa Tosic Wiener Inszenierung von Tschaikowskis "Eugen Onegin", deren Urfassung eigentlich aus dem Jahr 2005 stammt: "Die Inszenierung wirkt allerdings, als würde sie ästhetisch direkt auf die aktuellen Quarantänevorschriften reagieren: Alles Liebesleid, alle Herzensqual, all das Feiern und Flehen spielt sich in nur einem Raum ab, der von Tschaikowskis Epoche inspiriert ist. Aus ihm gibt es in diesemkein Entrinnen., offene Fenster und ein paar Lichtstrahlen ändern da nichts. Das Besondere: Tcherniakov kümmert sich subtil um jeden und jedes, entwirft ein intimes Drama folgenreicher Demütigungen. Eugen Onegin ist ein Mix aus Don Giovanni und Empathie-losem Dorian Gray. Selbstbewusst, leicht zynisch und eher gelangweilt betritt er das Landhaus von Gutsbesitzerwitwe Larina und verursacht mit kühler Noblesse Chaos." In derentdeckt Jan Brachmann einiges ausDrehbuch für "Die besten Absichten" wieder, jubelt aber trotzdem über eine, meisterhafte Personenregie und höchstes musikalisches Niveau.





Schön grell und unheimlich gegenwärtig findet Katrin Ullmann in derBühnenfassung vonMediensatire "Network" am Hamburger Thalia Theater : In einem herrlichen knallorangen Bühnenbild erzählt Bosse die Geschichte des Moderators Howard Beale nach, der ankündigt, sich im Fernsehen zu erschießen: "Mit, der den Moderator zunächst schiefschultrig verzagt, spätergibt, agiert vor allem Felix Knopp als dessen Freund und Vorgesetzter Max Schumacher. Knopps Figur ist. Schuljungenhaft und klemmig erregt sich dieser Schumacher bei einem Date mit jener, die nur vermeintlich, also ganz strategisch, Gefühle für ihn behauptet, tatsächlich aber ihr Lebens- und Liebesglück in den steigenden Einschaltquoten sucht und findet."Besprochen werden weiterStück "Und sicher ist mit mir die Welt verschwunden" am Berliner Gorki Theater ( SZ ),Inszenierung "Elektra/Iphigenie" am Staatstheater Mainz ( FR ) und das Stück "Lost (1,5 m)" an der Neuköllner Oper ( Tsp ).