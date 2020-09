Imwurde der Betrieb wieder aufgenommen, schreibt Michael Stallknecht begeistert in der: Dersang ohne Abstand und begab sich zu diesem Zweck nach Tests freiwillig in Vorab-Quarantäne, erfahren wir. So glückte "eine derdes Musikbetriebs, wie sie vielleicht nur eine solche Ausnahmesituation ermöglicht. Die Gesangssolisten, der Chor, die im Stehenden spielenden Streicher und die Bläser auf Originalklanginstrumenten: Sie musizieren nach der langen Durststrecke der letzten Monate."In der berichtet Julian Weber vom auf Klangkunst und experimentelle Musik spezialisierten " in Bamberg , das noch einige Tage läuft. Kleine Publikumsgrüppchen dürfen dortlauschen, wie sie etwa der bretonische Dudelsack-Künstlerseinem Instrument entlockt, das mitunter so lange "schnaubt, bis aus demDrones entstehen, langanhaltende, mesmerisierende Töne, vergleichbar mit Nebelhörnern und Sirenen."Weitere Artikel: Elena Witzeck beobachtet für die, wie junge Frauen aufund"WAP"-Video ( mehr dazu hier ) aufgreifen und weiterverarbeiten. Im verneigt sich Karl Fluch vor, einer ausnahmsweise weißen Soullegende, die zwar hunderte an Songs produziert aber nur sehr gelegentlich selbst ein Album mit eigenen Aufnahmen vorlegt - so wie jetzt gerade eben mit "Living on Mercy" geschehen. Roland H. Dippel berichtet in dervon den in Köthen . Für war Ulrich Stock dabei in, als dort am 5. September in der Langzeitaufführung von"Organ²/ASLSP" zum ersten Mal seit fast sieben Jahren ein neuer Ton angeschlagen wurde - aufkann man dem historischen Ereignis ebenfalls beiwohnen . Thomas Steinfeld ( SZ ) und Gregor Dotzauer ( Tagesspiegel ) schreiben Nachrufe auf den Jazzbassisten. Hier musiziert er an der Seite vonndBesprochen werden ein Konzert vonund dem Tagesspiegel ),Auftritt in der Berliner Waldbühne ( Berliner Zeitung ) und neue Jazzveröffentlichungen, darunter"Toys/Die Dreaming", auf dem "jeder Ton, jeder Schlag zählt", schreibt -Jazzkolumnist Andrian Kreye. Wir hören rein: