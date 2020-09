Lasst alle Hoffnungen fahren: Majid Majidis "Khorshid"

Vanessa Kirby und Katherine Waterston in "The World to Come"

Umstrittenes Filmplakat zu "Patria"

Von ausgesprochen düsteren Filmfestspielen in berichtet Tobias Kniebe in der: Der auf Kinderfilme spezialisierte iranische Regisseuretwa gibt ihm mit "Khorshid" , einem Film über, die sich um Zusammenhalt bemühen, wenig Grund zur Hoffnung: Zwar habe "die Idee - sie müssen sich in einer gemeinnützigen Schule einschreiben, um dort im Auftrag eines Gangsters nach einem Schatz zu graben - sogar. Es kommt dann aber anders als gedacht, und sagen wir mal so: Wenn nicht einmal mehr der persische Kinderfilm seinen jungen Zuschauern Hoffnung machen will - wer bitteschön soll es dann noch tun? So denkt man ernsthaft über dennach, während man im hellen Spätsommerlichtspaziert."-Kritiker Hanns-Georg Rodek fühlt sich bei diesem Film an Abenteuer erinnert, wie man sie "sich als Junge gewünscht hat - dunkle Keller erforschen, durch unterirdische Gänge kriechen, mit dem Pickel-, aber hier wird es immer ernster, denn es geht auch um eine von Schließung bedrohte Schule und um Flüchtlingskinder, diewerden." Düster ist auch"Quo Vadis, Aida" über das Massaker von- ein "eindringliches filmisches Mahnmal", schreibt Daniel Kothenschulte in derGanz große Klasse findet -Kritiker Andreas Buschehistorisches Drama "The World to Come" über zwei vonundgespielte Frauen, die sich in der Wildnis ineinander verlieben, was unter ihren Männern für Unmut sorgt: "Kirby spielt gerade ohnehin in ihrer eigenen Liga", schwärmt Busche. "Nach 'Pieces of a Woman' ist das ihr zweiter herausragender Auftritt am Wochenende. Man könnte das Festival dieses Jahr auch einfach inumbenennen."Tim Caspar Boehme vermisst derweil noch die ganz großen Highlights oder wenigstens wirklich außergewöhnliche Filme. Immerhin hat er sich in Philipp Yuryevs in einer Nebensektion gezeigten Film "The Whaler Boy" gerne an die Seite eines naiven Jungen begeben, der zu seiner vermeintlichen Freundin reist, die erhat. Der Regisseur "erzählt diese tragikomische Romanze mit so trockenem Witz, hat dabei ein so gutes Gespür für Timing und lakonisches Erzählen, dass man sich diesensehr nah fühlt."





Szenenwechsel von Italien nach Spanien: Dort hat eine Poster-Werbekampagne zur achtteiligen-Verfilmung von Roman "Patria" erhebliche Proteste auf sich gezogen, berichtet Hans-Christian Rößler in der: "Die Empörung gilt den: Die Witwe Bittori mit dem vonerschossenen Ehemann Txato, daneben ein Folteropfer, dessen Peiniger in Polizeikleidung gerade Pause machen. Für die Stiftung der Terroropfer bedeuten die Plakate eine 'Demütigung' aller Spanier, die unter dem Morden von Eta litten." Aramburu selbst hält das Plakat für einen "Missgriff", verteidigt aber die Verfilmung seines Buchs.Weitere Artikel: Für den wirft Kerstin Decker einen Blick ins Programm des in Berlin . Endlich hat sie den allerersten-Tatort gesehen, gesteht Judith von Sternburg in der FR - möglich machte das die momentane Schimanski-Retro des, der die Duisburg-Krimishat. Die meldet , dass der tschechische Regisseur Jiri Menzel gestorben ist. In der gratuliert Dietmar Dath dem italienischen Horror-Auteurzum 80. Geburtstag: In seinen "Filmen, die italienischer nicht sein könnten, stützen sichwie bei einer statisch perfekten Balkenbrücke gegenseitig ab". Einen guten Eindruck davon verschafft dieser vom Regieduoundvor ein paar Jahren fürerstellte Videoessay:Besprochen werden-Film "I'm Thinking of Ending Things" ( Presse ),"Drei Tage und ein Leben" (online nachgereicht von der FAZ ), die DVD-Edition des Splatterfilms "The Hunt" ( SZ ) und die-Serie "Away", die Hilary Swank auf den Mars schießt ( FAZ ).