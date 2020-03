Szene aus Nuran David Calis' "Verhaftung in Granada". Foto: Angerer/Schauspiel Köln

Eine Sanierung dersoll noch teurer sein als ihr Abriss und Neubau, aber was-Kritiker Christian Thomas erst richtig in Rage bringt , ist eine jetzt ins Spiel gebracht dritte Option: Ein Projektentwickler schlägt einen spektakulären Neubau am Osthafen vor, der günstigerweise auch sein Quartier aufwerten würde: "Das Stadtmagazinglaubte an einen Scoop, hat sich instrumentalisieren lassen, um die Visualisierungen zu veröffentlichen, weniger aufsehenerregende als vielmehr abenteuerlich banale Sächelchen, wie so unglaublich vieles aus dem Rotterdamer Büro 'Office for Metropolitan Architecture' (OMA). Abenteuerlich obendrein, weil die abgebildeten Simulationen nicht, wie behauptet, vonstammen, wie so viel Banales von ihm ... Man möchte gar nicht darüber nachdenken, was das bereits für den in Frankfurt anstehenden Bühnen-Wettbewerb bedeutet. Istbereits am heutigen Tag ausgemachte Sache?"





Sensibel findet Christine Dössel in der, wieam Kölner Schauspielhaus Stück "Verhaftung in Granada" auf die Bühne bringt, mit dem der türkische Autor von den Repressionen durch die türkische Regierung erzählt: "Entstanden ist ein leiser, konzentrierter,, der die Stärke des Theaters, spielerisch von uns Menschen zu erzählen, einfühlsam und klug nutzt, um Empathie zu erzeugen und gleichzeitig auch so etwas wie politische Aufklärung oder Bewusstseinsbildung zu betreiben. Akhanlıs persönlich erlebte Geschichte von staatlicher Willkür, Unterdrückung, Folter und Flucht steht pars pro toto für abertausend andere, nicht niedergeschriebene, nicht zu Gehör gebrachte Häftlings- und Flüchtlingsschicksale."Besprochen werden auchStuntoper "Étude for an emergency" an den Münchner Kammerspielen ( taz ) und Tobias Kratzers Inszenierung von Beethovens "Fidelio" in London ().