Schwerpunkt Debatte um Achille Mbembe

Nun wird nochmal breit fürmobilisiert.Mbembe sei vor allem ein Theoretiker des "", schreibt Dominic Johnson in der(der die Übersetzung von Mbembes Titel "Critique de la raison nègre" als "Kritik der schwarzen Vernunft" mutlos findet). "Neger" sei für Mbembe, der nach einem universalisierten Kolonialismusmodell unterdrückt wird: "Die Vorwürfe gegen Israel stehen bei Mbembe nicht im Hauptwerk, sondern bloß in Streitschriften, die im Kontext der universitärenentstanden. Denn der Apartheid-Vorwurf gegenüber dem israelischen Besatzungsregime ist in Südafrika undselbst gang und gäbe, und in beiden Ländern ist auch präsent, dass Israel und Apartheid-Südafrika einstund dass Israels radikale Siedlerbewegung das Homelandsystem bejubelte. Heute tritt Israel in Afrika vor allem als Elite-Militärausbilder sowie als Anbieter von Spitzentechnologie zu Kampf- und Überwachungszwecken auf:'."Zugleich zirkulieren zwei höchst prominent unterzeichnete Akademikerpetitionen, auf die dieheute verweist . Im ersten Schreiben fordern israelische Universitätsleute (darunter) eine Absetzung des Antisemitsmusbeauftragen der Bundesregierung,. Sie beklagen vor allem einen Missbrauch derder "International Holocaust Remembrance Alliance" (IHRA). Hier werde Antisemitismus mit "Kritik und Aktivismus mitvermengt, um Gegner der israelischen Politik zu diskreditieren und zum Schweigen zu bringen. Auch hier beobachten wir, dass Herr Klein in Synergie mit der israelischen Regierung arbeitet."Im zweiten Schreiben verteidigen prominente Wissenschaftler, darunter die Assmanns, Micha Brumlik, Wolfgang Benz, wieder Eva Illouz, Andreas Eckert und Susan Neiman: "Ohne die vergleichende Betrachtung wäre ein Erkenntnisgewinn in der Geschichtswissenschaft, wie in den meisten anderen Wissenschaftsdisziplinen, grundsätzlich nicht möglich. Unseren Kollegen dafür der Verharmlosung der Shoa oder gar Gleichsetzung des Genozids an den europäischen Jüdinnen und Juden mit dem rassistischen Regime Apartheid-Südafrikas zu bezichtigen, stellt einein Frage und ist deshalb falsch." Und in derMbembe nochmal extra und beklagt, dass die Einmütigkeit, die wir im Kampf gegen Antisemitismus so dringend brauchen, "gerade durch eine Debatte gestört (wird), die von dieser Aufgabe ablenkt, die Gemüter verwirrt undnimmt"., Prophet der Degrowth-Bewegung und Professor für "plurale Ökonomik" in Siegen, entwickelt auch im Gespräch mit Axel Kannenberg neue Fantasien, wie die Bevölkerung sich zum Schutz der Natur einschränken kann. Ein Weg wäre etwa, das: "Das wird nur graduell und temporär möglich sein, wäre aber die Nagelprobe. Das Internet beispielsweise jeden zweiten Tag abzuschalten oder den Zugang zumindest für Kinder und Jugendliche, wäre unumgänglich. Schulen, die vombefreit sind, damit Kinder endlich wieder lernen könnten, worauf es in einer überlebensfähigen Gesellschaft ankommt, statt digital zu verblöden, sind ebenfalls sinnvoll."Wenn wir neue Lebensformen in den Blick nehmen, die weniger von Produktion und Kapitalismus geprägt sind, dann müssen wir "den ökologischen Niedergang wie einverstehen. Es sollteberuhen, wie wir uns helfen können", meint dagegen im Interview mit derdie französische Philosophin. "Es gibt ein Paradox, das Rousseau betont hat: Es gibt die Regeln eines Sozialvertrags zwischen den Menschen, aber wie kann das eigene Interesse des Menschen, wie kann das Individuum in das allgemeine Interesse integriert werden? Wie kann er einen Sinn für die Pflicht gewinnen? Denn dieund nicht auf Zwang."