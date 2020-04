Unter für die Kunst eher ungünstigen Bedingungen befindet sich der Pianistgerade auf der Dominikanischen Republik in Corona-Quarantäne, berichtet Helmut Mauró in der. Ein Konzert aus einer geschlossenen Musikschule, wo sich ein Instrument fand, hat er nun dennoch geben können - es ist, kein Zufall,"Kunst der Fuge". Damit driftet der "Fokus des Musikers unweigerlich, auf ein Werk, das ihn nicht nur oder vielleicht gar nicht in erster Linie emotional berührt, sondern in dem er in maximaler Konzentrationerkennt. Das Hören solch eines Werkes und das Selber-Spielen ist dann noch einmal eine gewaltige Differenz, aber hier erleben wir noch einmal eine Steigerung dieser beiden Möglichkeiten. Denn Trifonov spielt hier so gar nicht für die erschütterte Welt da draußen, sondern ganz für sich. Er hat sich nicht nur optisch zurückgenommen in dieser, sondern vermeidet geradezu alles Glamouröse, das diesem Stück bei aller abstrakter Schönheit doch noch anhaften könnte."Für diebegibt sich Jan Brachmann auf die Spuren des Erotischen in der Musik und stößt insbesondere "in der europäischen Kunstmusik zwischen Monteverdi und Rachmaninow" darauf, wo es "gut dreihundert Jahre lang eine recht stabilegegeben hat. Sie arbeitet mit dem Qualitätsunterschied vonsowie von Nebentonarten in gestaffelter Entfernung zur Grundtonart. Beide musikalischen Polaritäten - die Auflösung der Dissonanz in die Konsonanz, die Rückkehr zur Grundtonart - werden empfunden als Verhältnis von Spannung und Entspannung, von Reiz und Stillung,."In derfeiert Christine Lemke-Matwey die in Nürnberg arbeitende Dirigentin. Corona hat auch ihre Arbeit erstmal abrupt beendet. Und sie wirft einen sehr kritischen Blick auf ihr Umfeld: "Krisen, sagt Mallwitz nicht erst seit Corona, beleuchteten jenedes Betriebs, um dieund um die sich keiner schere. Dieder Mimi in La Bohème wisse nie, ob sie morgen noch einen Job habe, während derim Orchester seine bürgerlich abgesicherten Dienste schrubbe. Da stimme etwas nicht."Außerdem: Im-Gespräch berichtet Titularorganist Olivier Latry vom Zustand der Orgel ein Jahr nach dem Brand von. Im Standard spricht die Staatsopernsängerinüberund ihre neue CD. Für stellt Arno Lücker Vergleiche von-Aufnahmen an. Jens Uthoff porträtiert in der taz die Berliner Frickel-Punk-Jazz-Band. Die Geigenschülerin Christina Rietz berichtet imvomin Coronazeiten. Arno Lücker schreibt in der-Reihe über Komponistinnen über. In der-Beilage Kultursommer porträtiert Wolfram Goetz den finnischen Dirigenten, der 2022 in Bayreuth den Ring der Nibelungen dirigieren soll. Und Ulrich Stock stellt den Berliner Vibrafonisten und Städtebau-Theoretikervor. In dergratuliert Wolfgang Sandner dem Posaunistenzum 90. Geburtstag.Besprochen werden das neue Album der Standard ), ein Livestream-Auftritt des FR , der nächste Livestream findet im übrigen heute abend statt), das neue Album "Every Bad" der Indierock-Band SZ ), und der vonundherausgegebene Band "Zivilstand Musiker -und das erste Kammerorchester der Schweiz" ( NZZ ). Im gibt Volker Hagedorn zudem nochfür CDs, die ja doch deutlich besser klingen als die meisten Streams.