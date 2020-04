Das Leben findet nach und nachzurück. Malte Kreutzfeldt begrüßt in derdie Beschlüsse von Bund und Ländern zur Lockerung der Kontaktsperren: "und manche öffentlichen Einrichtungen dürfen schrittweise wieder öffnen, was vertretbar erscheint. Wenn Drogerien und Bäckereien mit Trennwänden und Abstandsregeln einen sicheren Einkauf gewährleisten können, müsste das auch in Kleidungsgeschäften und Bibliotheken möglich sein.bleiben dagegen bis mindestens Ende August verboten,müssen zunächst ebenfalls dicht bleiben. Und auch die..."Zur Eindämmung dersetztevor 400 Jahren auf rigorose Quarantäne und führte gleichzeitig Fonds, ein Wohlfahrtssystem und einen "Catering-Service" ein, der die Bewohner mit Lebensmitteln versorgte, staunt Autor Thomas Schmid, um sich dann umso mehr über diezu ärgern: "Angenommen, die 'Lockerungen' kämen zu früh und dies würde die Ausbreitung des Virus noch weiter oder gar- dann würde das vermutlich auf verheerende Weise das, Politik und beratende Wissenschaft beschädigen."Detlef Esslinger sekundiert in der: "Jede Lockerung, jede Aufhebung eines Verbots werden die Menschen alsempfinden, jedes hingegen hastig wieder eingeführte Verbot als zermürbenden Verlust derselben; und womöglich auch als Indiz dafür, dass ihre gewählten Repräsentanten die Orientierung verloren haben."Auf erinnert Lenz Jacobsen die Kritiker der Regierung daran, dass der Corona-Kurssein muss: "Die gesamte Krisenpolitik funktioniert nach dem Prinzip Versuch und Irrtum: Manund sieht dann, was sie für den Verlauf der Pandemie bedeuten. Da kann es nicht schaden, wenn 16 Bundesländer 16 im Detail verschiedene Wege probieren und dann sehen, was."Inhat die rigide Top-Down-Politik, die das Land so oft so ineffizient macht, wieder zugeschlagen, schreibt die-Korrespondentin Michaele Wiegel im Leitartikel: "Dererweist sich als Hindernis für eine schnellere, regional abgefederte Exit-Strategie. So müssen die Franzosen, die an den Ausläufern der Cevennen leben, genauso strikte Ausgangssperren beachten wie die Pariser. Dabei hat das Département Lozère keinen einzigen Covid-19-Toten zu beklagen, während in der Hauptstadtregion mehr als 3.800 Personen an der Viruserkrankung gestorben sind. Alle Versuche, Wege aus der zentral verfügten Zwangsabschottung aufzuzeigen, werden vereitelt."Der wirtschaftliche Niedergangsetzte mit derein, schreibt Thomas Steinfeld im Aufmacher des-Feuilletons: "Vorbei waren die Zeiten, in denen man dem Export durch eineaufhelfen konnte. In diesem Wettbewerb setzten sich, wie nicht anders zu erwarten war, die größeren Kapitalien gegen die kleineren durch, die Großserienproduktion gegen die Manufakturen, eine effiziente Bürokratie gegen ein kompliziertes Regelsystem, das voller Abgründe, aber auch voller Möglichkeiten steckt."