Resolve: Programming Im/Passivity, 2020, Installationsansicht. Foto: Kunstverein Braunschweig

Derhat sich vorübergehend zum "Anton Wilhelm Amo Center" gewandelt, um denDeutschlands zu würdigen. Eine künstlerische Recherche soll Licht in das Leben und Denken des vergessenen Amos bringen, der ein Protagonist der Aufklärung und Kritiker der Sklaverei war, wie Bettina Maria Brosowsky in derfasziniert erzählt : "1734 verteidigt er als erster aus Afrika gebürtiger Denker in Europa seine Dissertation über die Leib-Seele-Problematik, 'De humanae mentis apatheia'. Der Mensch empfinde die Dinge nicht mittels seiner Seele, sondern durch seinen lebendigen Körper, so Amos Plädoyer für den Leib als sensuelle Schnittstelle zur Welt. Diesmal zieht er nicht gegen die Inkohärenz der Aufklärung zu Felde, sondern gleich gegen den Initiator des vom Intellekt dominierten, maßgebenden Rationalismus'. Dessen Theorem 'Ich denke, also bin ich' erlaubt sich Amo sinngemäß entgegenzuhalten: '.'"Im sieht Olga Kronsteiner in der Coronakrise eine, die weit über die derzeitige Schließung der Häuser hinausgeht: "Die erfolgreichsten Häuser stehen vor den Trümmern ihrer konzeptuellen Ausrichtung, die ohne Besuchermassen nicht funktioniert. Vor allemnicht, die den Tankern einen wachsenden Eigendeckungsgrad um die 50 oder 70 Prozent ermöglichten. Insofern legt die gegenwärtige Situation Versäumnisse der Kulturpolitik offen: Denn je erfolgreicher das Kunsthistorische Museum (KHM), das Belvedere oder die Albertina wirtschafteten, desto knausriger wurde das Thema Basisabgeltung gehandhabt."Weiteres: Christopher Resch berichtet in der, dassvon einem großzügigen Corona-Zuschuss wie in Berlin nur träumen können. Der eröffnet eine, über die man Werke Berliner KünstlerInnen kaufen kann, solange der analoge Betrieb geschlossen ist. In der fragt Harry Nutt, ob Donald Trump vor einer Kopie des Renoir-Gemälde "Eine von zwei Schweistern" posiert. Besprochen wird die Online-Schau mitabstrakter Filmkunst im Kölnischen Kunstverein ).