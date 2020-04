Kürzlich haben wir auf ein Projekt des Getty Museums hingewiesen, dass seine Besucher ermuntert, unser Resümee ). Eine andere Form des Nachstellens hat sich der Fotografausgedacht, der für sein Buch "Runway Dreams" Charaktere aus klassischen Gemälden nach New York oder Versailles versetzt und ihnenauf den Leib gephotoshoped hat, erzählt Laird Borrelli-Persson bei der. "In these scenarios,18th-century beauties rock Gothic gear, andVenus, Simonetta Vespucci, trades in her birthday suit for a striped minidress. Antonio's collage technique reframes familiar things, notes [Stylist Leaf] Greener, so that they 'can elicit different emotions when they collide in diverse contexts.'" Wer Lust auf mehr hat, Borelli-Persson hat außerdem eine Fotostrecke von der kommenden Herbstmode zusammengestellt , die zeigt, wie stark sich die Designer vonhaben inspirieren lassen.Im Interview mit derskizziert der Städel-Direktordie Folgen der Corona-Krise fürundKunsthalle und versucht, der Krise auch etwas Positives abzugewinnen: "Seit der Krise sind die Zugriffe auf unsere, teils um das Zehnfache. Die sehr rechtzeitig begonnene digitale Erweiterung unserer Häuser war ein richtiger Weg, den viele Museen inzwischen beschreiten. Aber er kostet sehr viel Geld. Eine digital zugängliche Sammlung, Filme, Podcasts, Digitorials, Audioguide-Apps - all das ist lohnend und bringt übrigens am Ende, nicht weniger."Weiteres: In der berichtet Marion von Löhndorf, wie diemit der Pandemie umgeht. Besprochen wird eine Installation von, die man durch das Fenster der Berliner Galerie Volker Diehl betrachten kann ( Tagesspiegel ).