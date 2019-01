Buchautor

Kristen Roupenian

Kristen Roupenian, geboren 1982 in Plymouth, MA, ist eine amerikanische Schriftstellerin, die 2017 mit ihrer Kurzgeschichte "Cat Person" bekannt wurde. Sie studierte Englisch und Psychologie am Barnard College, wo sie 2003 den B.A. erwarb. Anschließend verbrachte sie zwei Jahre im Peace Corps, wo sie bis 2005 Public Health und HIV-Aufklärung in Kenia lehrte. Nach ihrer Rückkehr nach Boston arbeitete sie als Kindermädchen sowie als Laborassistentin im Massachusetts General Hospital, bis die Harvard University sie im Graduiertenprogramm aufnahm. Dort promovierte sie in Englischer Literatur. In ihrer 2014 abgeschlossenen Dissertation untersuchte Roupenian postkoloniale und transnationale, afrikanische Literatur am Beispiel eines literarischen Magazins aus Kenia.