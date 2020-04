Die Isolation setzt bei einigen Menschen bewunderswerte Kreativität frei: die einen stellen zu Hause berühmte Gemälde nach , andere mit einfachsten Mittelnnach, wie man unter dem hashtag #HomeCouture sehen kann, berichtet Liam Hess in der. "'The idea is thatacross the world can doll themselves up, Cinderella-style, with scouring-pad ball gowns, toilet-roll palazzo pants, and saucepan fascinators,' says the hashtag's creator George Serventi, a London-based fashion writer (and occasional meme-maker) who has been posting the looks under his Instagram handle @skipdin . 'In the words of Fifth Harmony,!'"-Kritikerin Sabine von Fischer ist ganz verliebt in die " Lumio , die an einerinnert, tatsächlich aber eineist: "Wiebringt das Ding aus dem Designgeschäft in New York City ein bisschen Glück", schreibt sie und erklärt das Geheimnis dieses akubetriebenen Lichtbuchs: ", das reiss- und wasserfeste Papier, das in den Vereinigten Staaten auch für Briefpost und Pakete verwendet wird, erlebte in den letzten Jahren eine Renaissance alsfür innovatives Design, so auch für Brieftaschen und Portemonnaies, die dank der hauchdünnen und doch widerstandsfähigen Papierschicht in der Hosentasche nicht zu stark auftragen."