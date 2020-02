"Etwas an sich heranlassen": In "Spuren" stehen die Hinterbliebenen der Opfer des NSU-Terrors im Mittelpunkt

Sehr sehenswert findet Matthias Dell imDokumentarfilm "Spuren - die Opfer des NSU" ( hier dazu mehr), der sich mit den Folgen desauf Seiten der Opfer und Hinterbliebenen befasst. Man blicke in diesem Film "von Anfang an in den Abgrund, den der NSU-Komplex noch immer darstellt." In Berlin sprach die Filmemacherin über ihren Film, berichtet Katharina Granzin in der: "Als der NSU-Prozess nach fünf langen Jahren mit einem derart unbefriedigenden Ergebnis zu Ende gegangen sei, habe der Richter es nicht einmal für nötig gehalten, den Angehörigen der elf Ermordeten für ihre Geduld und ihren Anstand zu danken. 'Im Nachhinein habe ich gedacht, man hätte den Prozess viel mehr stören sollen', sagt Bademsoy."Nach seinem Horrorfilm-Remake "Suspiria" ( unsere Kritik ) meldet sichmit einem von der Modemarkeco-produzierten 30-Minüter "The Staggering Girl" zurück, der derzeit und noch für etwa einen Monat auf Mubi online zu sehen ist . Das Konzept des Films beschränkt sich darauf, "dass eine umwerfend schöne Frau, gespielt von, umwerfendträgt", erklärt Philipp Stadelmaier in der- wobei es immerhin noch darum geht, dass Moore die New Yorker Schriftstellerin Francesca Moretti spielt, die ihre Autobiografie schreibt und dann nach Rom reist, um ihre Mutter zu besuchen. "Francesca bewohnt eine, aus Geistern und Stimmen - und natürlich aus schönen Kostümen, die sie entweder selbst trägt oder auch mal im Nachtwind wehen können. ...Romantik und Horror kommen wunderbar zusammen, verbinden sich in der ebenso unheimlichen wie melancholischen Filmmusik des berühmten Komponisten." Gedreht wurde im übrigen auf. Einen kleinen Eindruck der Sinnlichkeit des Films vermittelt der Trailer:Außerdem: Imundausführlich über die erste von ihnen geleitete. Emeli Glaser zerpflückt in derdie ""-Reihe, deren erster Teil vor 50 Jahren in die Kinos kam. Christiane Peitz widmet sich imden 70ern und 80ern der. Für die plaudert Martin Scholz mit "Star Trek"-Schauspieler. Besprochen werden"La Gomera" ( FAZ Standard , unsere Kritik hier ), der deutsche-Fernsehfilm "Isi & Ossi" ( taz ) und eineStummfilmklassiker "Das Cabinet des Dr. Caligari" gewidmete Ausstellung im Filmmuseum in Berlin ( Tagesspiegel ). Den Film selbst kann man derzeit online bei Arte sehen