Szene aus "Leopoldstadt". Foto: Marc Brenner





Am Londoner Wyhndham's Theatre hatte gerade "Leopoldstadt" Uraufführung. In dem Stück verarbeitet der britische Dramatiker, der 1937 als Tomáš Straussler in Zlín, heute Tschechien geboren wurde, die: "Für Stoppard ist dieses Stück ein persönliches 'Coming-out'", erklärt Kate Maltby in der. "Das mag für einige amerikanische Juden schwer zu verstehen sein, insbesondere für diejenigen aus großen jüdischen Gemeinden in den Metropolen an der Küste, denen die Vorstellung man müsseund Geschichte unterdrücken, zutiefst fremd ist. Aber England ist nicht Amerika. Viele jüdische Flüchtlinge aus der Mitte des Jahrhunderts bezahlten ihren Versuch, Briten zu werden - und wenn man es wirklich versuchte,- nicht nur mit ihrer Namensänderung, sondern auch mit dem. Es gibt natürlich eine stolze, praktizierende jüdische Gemeinde in Großbritannien. Es ist nur so, dass zu Beginn der Karriere Stoppards ihre Mitglieder nur selten in das Establishment aufgenommen wurden. Quoten für Juden waren bis in die letzten Jahrzehnte des zwanzigsten Jahrhunderts an den Privatschulen der High Society normal. Stoppard berührt in 'Leopoldstadt' auf intelligente Weise denals eine Untergruppe des'..."Weiteres: Petra Kohse hat sich für diemit dem Schweizer Theatermachergetroffen. Besprochen werden' Inszenierung von Alfred Jarrys "Rex Ubu" am Berliner Ensemble ( Berliner Zeitung ),Inszenierung von Strindbergs "Fräulein Julie" am Mainfranken Theater Würzburg ( nachtkritik ), die Uraufführung vonneuem Stück "letztes Licht. Territorium" in der Inszenierung von Jan Gehler am Düsseldorfer Schauspielhaus ( nachtkritik ) undBarockoper "Montezuma" am Theater Lübeck ( taz ).