-Kritikerin Elena Witzeck ist mit dem Heidelberger Theater nachgereist, wo Antú Romero Nunes mit einer internationalen Schauspielertruppe die "Flauta Mágica" gab, in der offenbar recht heutigen Version des chilenischen Autors. In Santiagos Innenstadt toben noch immer die Proteste, erzählt Witzeck, die Aufführung wurde daher in ein Kulturzentrum in die Vorstadt verlegt, Eintritt frei: "Der Abend der wirklichen Premiere der 'Zauberflöte' in Santiago ist ein Freitag. Auf dembrennen Tonnen, die Demonstranten stehen in den Seitengassen und wickeln sich Tücher um die Köpfe. Im angrenzenden Park sitzen Familien auf Picknickdecken. Dergeworden. Entlang der Avenida Merced schlagen Jugendliche Brocken aus den Bordsteinen und Treppenabsätzen. Die Gegend um den Platz sieht zerfressen aus. Für Guillermo Calderón gehört die Zerstörung zum Verwandlungsprozess, ist Teil der Identität eines Landes, in dem ohnehin nichts lange bestehe.. Die Anwohner, die Kioskverkäuferinnen und Rentner sehen das anders. Warum das zerstören, was das eigene Leben erträglich macht?"Festivalleiterin Yvonne Büdenhölzer hatte dem Berliner Theatertreffen eineverschrieben. Jetzt wurde die Auswahl bekannt gegeben, und siehe da, mit sechs Frauen unter zehn eingeladenen RegisseurInnen wurde die Quote sogar spielend übererfüllt ( hier die Auswahl ). Aus München werden drei Produktionen kommen. Christine Dössel fasst es in derrecht knapp zusammen: "Nichts vom Burgtheater unter Kušej, nichts vom Münchner Resi unter Andreas Beck. Kein Ulrich Rasche diesmal, kein Sebastian Hartman, kein Milo Rau. Bei den Frauen fällt auf, dass gehypte Jungregisseurinnen wienicht dabei sind. Dafür die verlässlich starke, die schon dreimal beim Theatertreffen war." Im bestätigt Patrick Wildermann, dass die Auswahl bei keiner einzigen Produktion den Verdacht nährt, Genderfragen hätten über Qualität gesiegt: "Was man der Auswahl definitiv vorhalten muss: dass sie kaum Steilvorlagen für die journalistische Lieblingsdisziplin '' liefert." In der verzeichnet Ulrich Seidler angesicht der Kürze der Stücke einen "".Weiteres:-Kritikerin Dorion Weickmann erlebt beiChoreografie "Rasa" mit dem Königlich Flandrischen Ballett in Antwerpen, wie diewerden kann: "Die Historisierung des Balletterbes tut not, seine Entsorgung wäre ein Frevel." Daniele Muscionico nimmt in derdie "Generation Maybe" unter die Lupe, die gerade das Zürcher Schauspielhaus erobert, und stellt erleichtert fest, dass weder Alexander Giesche noch Wu Tsang oder Christopher Rüping Vertreter des" sind.Besprochen werdenInszenierung von Brecht Frühwerk "Im Dickicht der Städte" an den Münchner Kammerspielen ( SZ ),Puppentheaterstück "queer papa queer" an der Berliner Schaubude ( taz ),"Frau Luna" am Staatstheater Darmstadt ( FR ) undInszenierung von"Messias" in Salzburg (die-Kritiker Florian Almort durchaus "Momente der Konträrfaszination" bescherte).