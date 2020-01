Hört, ruft uns Axel Rüth in derentgegen. Der hierzulande wenig gespielte, zudem noch früh verstorbene, aber immerhin in seinem Komplettwerk auf CD erschlossene belgische Komponist gilt als einer der ersten, "die das eigentlich im Sinfonischen beheimateteauf die Kammermusik übertragen haben, welche von Haus aus eher zur absoluten Musik tendiert. Vergleicht man etwa Lekeus späte Stücke mit den Programmmusiken Schönbergs in seinen Zwanzigern, so wirken die Kompositionen des jungen Belgiers (...) nicht weniger modern als die 'Verklärte Nacht' des späteren Avantgardisten aus Österreich - was einmal mehr die quälende Frage aufwirft, wozu ein älterer Lekeu wohl noch in der Lage gewesen wäre." Was Rüth insbesondere an diesem Stück festmacht:Die im vergangenen Jahr gestorbene Pianistinhat für deneine meisterliche Aufnahme vonB-Dur-Sonate eingespielt, schwärmt Berthold Seliger in einem Essay für die. "Allein schon, wie sie den einzigartigen Beginn der Sonate spielt, hat man. Das erste Thema ist eine dieser ungeheuren Schubertschen Melodien mit den berühmten 'himmlischen Längen', eine einfache, lyrische Melodie hebt da zögernd an, wandert auf nur fünf nebeneinanderliegenden Tönen beseelt und in einem Pianissimo wie aus weiter Ferne von B-Dur nach F-Dur - wo dann dieser bedrohliche, von Ugorskaja förmlichgedehnte tiefe Pianissimotriller auf Ges und As folgt. ... Allein diese ersten 26 Takte zeugen von Schuberts herausragender Meisterschaft, aber eben auch von der, dieses Suchen, das Innehalten, das Insichgehen und neuerliche Ansetzenumzusetzen."Für die Seite Drei derist Hannes Vollmuth nach Halberstadt gereist, wo sich derzeit, beziehungsweise noch immer und bis auf weiteres noch bis ins Jahr 2640Komposition "As SLow aS Possible" in Aufführung befindet: "Wer die Welt gerade am Abgrund sieht, in Flammen (buchstäblich), aus den Fugen, an irgendeinem Ende, wird womöglich irritiert sein. Die Menschen planen in Halberstadt mit der. Aktuell laufen Vorbereitungen für den 5. September. Nach sieben Jahren sollen zwei neue Töne dazukommen.."Weiteres:ist auch schon ziemlich in die Jahre gekommen, meint Laura Ewert in der, nachdem Dr. Motte an der Schwelle zum Rentenalter vor kurzem in Berlin verkündet hat, diewieder aufleben lassen zu wollen - und überhaupt werkele Techno ziemlich kommod mit den eigenen Lebenslügen herum. Diefindet alskein sonderlich gutes Verhältnis zum Protest gegen den Klimawandel, stellt imKarl Fluch fest und schließt damit an Beobachtungen von Steffen Greiner ( Kaput Mag ) und Julia Lorenz in der unser Resümee ) an. Der Berliner Auftritt von, gegen den zuletzt einige MeToo-Vorwürfe laut wurden, wurde auf der Straße von Protesten begleitet, im Hause selbst aber frenetisch gefeiert, berichtet Frederik Hanssen im. In der schwärmt Jan Kedves von seiner Begegnung mit den, die mittlerweile - und das beim U-Bahnfahren weitgehend unerkannt - in Berlin leben und ihr neues Album der Stadt gewidmet haben. Im Lyricsvideo eines neuen Stücks feiern sie die Berliner U-Bahn schon mal als "Dreamland":Besprochen werden neue Alben von Spex ), taz ),) und Presse ) sowie ein Konzert von Tagesspiegel ).