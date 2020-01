Vor einigen Tagen brachte ausgerechnet dereinen kritischen Artikel über die, die ein "Sumpf" sei (unser Resümee und Link). Inzwischen veröffentlichten einige Mitarbeiter derauf der Website des Senders eine Erwiderung an den, in der sie den Sender in Schutz nehmen. Schon im vorigen Jahr hatte dieüber den. berichtet, der der sexuellen Belästigung beschuldigt wurde (unser Resümee ). Peter Weissenburger geht in derallen Vorwürfen gegen den Sender nach. Besonders diesei "von Konflikten geprägt": "der Zielländer spiegeln sich auch in der Redaktion wider, heißt es. Es ist auch die Redaktion, in der der Moderator tätig war, der wegen Vergewaltigungsvorwürfen gehen musste." Mitglieder der Redaktion hätten Beschwerde eingereicht: "Allerdings berichten sie, der Brief habe nicht etwa zu Verbesserungen, sondern zum Gegenteil geführt. Sie geben an, nach der Kritik von ihrer Redaktionsleitungzu sein oder weiter benachteiligt zu werden. Sie wollen aus Furcht um berufliche Konsequenzen nicht namentlich genannt werden. Es handelt sich um '' mit eingeschränktem Kündigungsschutz." Der Sender, so Weissenburger, weist alle Anschuldigungen mit Entschiedenheit zurück.schafft eine Niederlassungund unterwirft sich somit den strikten Regularien des französischen Film- und Fernsehmarkts, der die Branche künstlich groß hält, berichtet Alexandre Piquard in: "Das Unternehmen wird im Jahr 2020 etwas mehr als 100 Millionen Euro in französische Produktionen investieren. Und dieser Betrag sollte im Jahr 2021 sprunghaft ansteigen. Tatsächlich kündigte Kulturminister Franck Riester am Dienstag an, dass Video-on-Demand-Dienste wie Netflix mindestensin die Finanzierung der lokalen Produktion investieren müssen, so der Gesetzesentwurf zum audiovisuellen Sektor. Mit 6,7 Millionen Abonnenten zu rund 10 Euro pro Monat wird das Unternehmen im Jahr 2020 voraussichtlich fast 800 Millionen Euro Umsatz erzielen. Es wären also Investitionen von bis zupro Jahr erforderlich."Und noch eine Meldung: "From Names of Studios It Bought From Rupert Murdoch", berichtet Brooks Barnes in der. Die ehrwürdige "20th Century Fox" wird umbenannt, damit Disney nicht mit Murdoch verwendet wird: "Am Freitag wurden die Mitarbeiter des Hauptstudios mit einem(@20thcenturystudios) ohne Fox konfrontiert."