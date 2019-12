Wir schaffen das: Fra Angelicos "Verkündigung", 1440, Dominikanerkloster San Marco in Florenz

Für die betrachtet Christiane Peitz die berührendsten Verkündigungsszenen der Kunstgeschichte, von Fra Angelico, Botticello und Leonardo da Vinci, bis zu Tintoretto Matthias Grünwald. Was bedeutet es eigentlich, fragt sie, wenn ein Fremder kommt und eine Frau überwältigt? Ist das Gewalt oder Liebe? Oder ein Moment von Hallo Welt? "Vor allem die Renaissancekünstler haben die Szene aus dem Lukas-Evangelium in zahlreichen Varianten gemalt. Mal mitvon hoch oben, mal mit Gottvater auf seinem Wolkenbalkon, mal mit Taube als 'Erzeuger', mal saust das Jesuskind persönlich vom Himmel Richtung Maria. Und deren Bauch wölbt sich gleich, als sei sie auf der Stelle hochschwanger. Hier soll es jetzt nicht um das Mysterium der Jungfrauengeburt gehen, nicht um Fragen des Glaubens, sondern um die. Der Fremde und die Frau, die äußere und die innere Sphäre,, Gewalt und Geheimnis, Intimität und Respekt - davon erzählt die Verkündigung."Zum Hundertsten Geburtstag gratuliert Philipp Meier in derdem französischen Maler, dessen schwarzes Werk ganz derverschrieben war: "Dieses Licht hat Pierre Soulages allerdingsgeholt. Es ist eine Dunkelheit, in die sich zurückziehen muss, wer Kunst schaffen will. So lautete frei nach Mallarmé sein persönliches Credo." In derglaubt Niklas Maak gern, dass Soulages seinen Geburtstag mit Freunden im Atelier feien wird: "Wer Soulages in den vergangenen Jahren einmal begegnet ist, war sprachlos angesichts der Energie, mit der er sämtliche Alterserscheinungen erfolgreich ausblendete und einfach weitermachte, so, als ob die schwarz schimmernden Leinwände ihnversorgten."Besprochen werdenAusstellung "How to talk with birds, trees, fish, shells, snakes, bulls, and lions" in der Galerie neugerriemschneider ( taz ) und die Ausstellung "" im Vitra Design Museum in Weil am Rhein ( Tsp ).