Frank Castorfs "Macht des Schicksal" an der Deutschen Oper in Berlin. Foto: Thomas Aurin

Für seine "Götterdämmerung" wurdein Bayreuth eine halbe Stunde lang ausgebuht, und auch in Berlin ist seine Inszenierung von"Macht des Schicksals" voll aufgegangen, erzählt Niklaus Hablützel heiter, auch wenn er gern mehr Verdi und weniger Castorf bekommen hätte: "Am Ende war es nicht ganz so laut wie auf dem fränkischen Festspielhügel, dafür aber kam es in Berlin, anders als dort, beinahe zum Abbruch der Vorstellung. Anlass waren ein Schauspieler und eine Schauspielerin, die mit verteilten Rollen eine Passage ausRoman 'Die Haut' von 1949 vorlasen. Das war nun einfach zu viel für Leute, die ziemlich viel Geld ausgegeben hatten, um eine Oper von Giuseppe Verdi zu hören. 'Aufhören! Aufhören!', schallte es aus dem Saal. Unterhaltsam war der Skandal vor allem, weil sich bald zwei Fraktionen bildeten. Castorfs Gegner riefen nach 'Verdi' oder einfach nur nach 'Musik', seine Freunde wehrten sich zunächst nur mit demonstrativem Händeklatschen, bis einer von ihnen auf die Idee kam, die Kritiker mit dem Ruf 'Wir wollenwieder haben' zu parodieren."Im fragt sich Ulrich Amling zwar, warum Castorf den brasilianischen Choreografenim goldenen Stringtanga"Auftrag" deklamieren lässt oder"Haut", aber er bemerkt auch: "Castorfs Berliner Operndebüt bringt den Saal nicht wegen seiner streckenweisegegen sich auf, sondern weil er für vielleicht zweimal fünf Minuten, zum Zuhören bei Musikverzicht zwingt. Ein beklommenes Gefühl bereitet sich aus. Was wäre geschehen, wenn statt des schillernden Exoten Ronni Maciel (der seit über zehn Jahren in der Stadt lebt) zum Beispiel der im Publikum sitzendedie Müller-Verse gesprochen hätte? Wäre auch erworden?" Auch in der schreibt Janis El-Bira: "Staunend erlebte man die Verlagerung der Internet-Trollerei ins anonymisierende Dunkel eines Opernhauses."Besprochen werdenirrwitziger "Otello" im Frankfurter Opernhaus ("Mehr Stimmungen passen in drei Stunden nicht hinein", versichert Judith von Sternburg in der-Kritiker Wolfgang Fuhrmann vernahm zumindest "eine Verheißung von Schönheit"), das Projekt "Körpertreffer" am Staatstheater Darmstadt ( FR ),Inszenierung von"Orlando" an der Berliner Schaubühne ( SZ ),Inszenierung der "Fledermaus" im Kurtheater Baden ( NZZ ), Houllebecqs "Ausweitung der Kampfzone" am Deutschen Theater ( Berliner Zeitung Nachtkritik ) undInszenierung von"Baal" am Berliner Ensemble ().