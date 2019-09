Joaquin Phoenix ist "Joker"

Meryl Streep in "The Laundromat"

Mariana Di Girolamo in "Ema"

hält die Filmkritiker in Venedig als "Joker" in Atem: Keine Popcorn-Blockbuster-Sause über Batmans quirligsten Gegner wurde hier vorgelegt, sondern einee vor urbaner Kulisse, die an das verfallende New York um 1980 erinnert. Bei diesem "dreckigen, fast haptischen Realismus, der sichtlich vom Kino des New Hollywood inspiriert ist", kommt unweigerlich "Taxi Driver"-Stimmung auf, meint Andreas Busche im: Die Titelfigur "wirkt, der jederzeit abrupt von einer deliranten Musicaleinlage in Gewalt umschlagen kann. Am Endedurch Gotham City." Schauspielerisch war es ein Fest, schreibt Tim Caspar Boehme in der: "Von seinem anfallartigen,bis zu grandios entrückten Tanzeinlagen inkarniert Joaquin Phoenix die Entwicklung des fragilen Underdogs." Eine "fast schon systemverändernde Sprengkraft" attestiert Tobias Kniebe in derdem Film: Zu sehen gibt es "die Fallstudie eines Mannes, der wirklich bei jeder Gelegenheitkriegt, in einer Stadt voller Hoffungsloser und aggressiver Bullies. ... Dieser Joker ist menschengemacht, er ist auch das, durch die er seine Medikamente verliert, eines durch und durch herzlosen Systems."Auch Rüdiger Suchsland zeigt sich aufbeeindruckt, äußert aber auch erhebliche Einwände: Der Film "verrät einiges über den Zeitgeist: Rache- und Revolutionsphantasien, vereint durch das in ihnen liegende Wutbürgertum, werden bedient,sowieso. Das sei doch 'bloß' Unterhaltung, werden jetzt wieder viele einwenden. Eben! Als Konsument schluckt man Dinge bereitwillig, als Bürger ist man, um sie zu bekämpfen." Auch Beatrice Behn von sieht in dem Film nicht zuletzt "ein wahres, vor allem den der Incels , Maskulinisten, Amokläufer und Rechten, denn er kreiert einefür ihre Causa und vor allem ihren Blick auf den Rest der Gesellschaft."Außerdem lieffürgedrehtes Korruptionsdrama "The Laundromat" mitund. Es geht um die Panama Papers , beziehungsweise um deren Leak - dies aber "als bemühte Komödie, die man kaum Satire nennen möchte", erklärt Andreas Busche im. "Soderbergh versteht es eigentlich, solche komplexen Narrative dramaturgisch zu verdichten. Aber 'The Laundromat' fehlt sowohl der Witz als auch ein wirkliches Interesse, die globalen Finanzmärkte mit ihren unübersichtlichen Offshore-Aktivitäten einem Laienpublikum zu erklären."Dafür hat"Ema" Busche ziemlich umgehauen. Sehr ähnlich sieht das Dietmar Dath (im übrigen auch sehr begeistert von Kristen Stewart als Jean Seberg in "Seberg") im-Blog: Dieser Film handelt von einem "Feuer, das Menschen frisst, als Sex verkleidet, und eine dämonische Sorte Familiensinn, die dem Spiel Vater-Mutter-Kind tausendmal gefährlicher werden muss als alle antiautoritären Experimente der Achtundsechziger. ... Das Werk ist komplett pervers und Pablo Larraín ein. Aber ein sehr ruhiger. Ich meine das als Lob", denn "wer den Kopf auf den Boden legt, damitkann, wird was ganz Besonderes erleben." Außerdem aus Venedig: Hanns-Georg Rodek ( Welt ) und Daniel Kothenschulte ( FR ) schreiben über"J'Accuse" (mehr dazu hier ).Weiteres: Andreas Busche legt den Berliner-Lesern die Retrospektive im Kino Arsenal ans Herz. Für schafft Robert Wagner einen Überblick über die Reihe. In der hofft Peter Huth darauf, dass von der kommenden Serie "The Mandalorian" endlich belebende Impulse für das "Star Wars"-Franchise ausgehen.Besprochen werdenundDokumentarfilm "Becoming Animal" ( Freitag ), die Ausstellung "Kino der Moderne. Film in der Weimarer Republik" im Museum für Film- und Fernsehen in Berlin (SZ ), der auf Heimmedien veröffentlichte "Wakefield" mitFrankfurter "Tatort" ( ZeitOnline Welt ) und"Loft" von 1985 ( critic.de ).