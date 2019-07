Szene aus Pawel Lungins "Brastwo"

Wohlstandsurbanismus: "Dene wos guet geit"

In der spricht der russische Regisseurüber seine Motivation, mit "Bratstwo" einen Film über den Abzug russischer Soldaten auszu drehen. Ihm geht es darum, ein russisches Schweigekartell zu brechen: "Das sind Themen, die das Volk vor sich selbst versteckt. Sie leben im Innern weiter und. Wir haben zum Beispiel weder Filme über den Afghanistan- noch über den Tschetschenien-Krieg gemacht. Wir haben keine guten, tiefsinnigen Filme über Gulag, die Lager, gedreht. Es scheint mir, das wird zur psychischen Krankheit.. ... in Zeiten einer aktiven Propaganda für Militarismus, wie sie bei uns stattfindet, muss doch jemand sagen, dass Krieg schlecht ist, dass dort Menschen ums Leben kommen, dass dort Schmerz ist. Jeder ehrliche Film über den Krieg ist ein."Eine junge Frau namens Alice Türli arbeitet im Callcenter und nimmt nebenbei via Telefontrick ältere Damen aus, als deren Enkelin in Finanznöten sie sich ausgibt. In seinem Film "Dene wos guet geit" erzählt der Schweizer Regisseurvon "und das Leben in einer verdinglichten Welt", erklärt Fabian Tietke in der: "Der Betrug der jungen Frau folgt der Logik der Gesellschaft, in der er stattfindet. ... In der Kriminalität des Betrugs der Alice Türli liegt ein Akt der Rebellion gegen; im Ergebnis des Betrugs und dem Versuch Türlis, das gewonnene Vermögen anzulegen, dessen." Dieser "filmische Essay über labyrinthisch erkalteten Wohlstandsurbanismus" macht macht fremd vor den Gegenständen, die den Alltag strukturieren, schreibt Lukas Foerster im: "Leinwandfüllende Ampel-Kästchen, elektronische Türöffner, Ausgabeschlitze von Bankautomaten., die alle etwas Unheimliches bekommen, wenn man sie nur lang und genau genug beobachtet: Was öffnet sich da vor uns, womit kommunizieren wir, wenn wir unsere Chipkarten wieder und wieder an plane Kunststoffflächen drücken?"Weiteres: Dem Berliner Publikum empfiehlt Fabian Tietke in dereine Reihe zum im Kino Pompeji . Besprochen werden die Neuverfilmung des "König der Löwen" ( Perlentaucher Welt , mehr dazu hier ),' queere Hommage ans B-Kino der 70er "Messer im Herz" mit SZ , mehr dazu bereits hier ), das Remake des Serienkillerfilms "Chucky, die Mörderpuppe" ( Film Bulletin ), der auf Heimmedien veröffentlichte Film "Can You Ever Forgive Me" mit taz ), die im Rahmen des Manchester International Festivals stattfindende Ausstellung "David Lynch at Home" ( NZZ ) undin Deutschland erst im Dezember startender Film "Ideal Palace" ( NZZ ).