Isabelle Huppert als Maria Stuart. Foto: Lucie Jansch





Am Donnerstag wurde bei den Wiener Festwochen Inszenierung von Darryl Pinckneys Stück "Mary Said What She Said" mitals Maria Stuart aufgeführt.Gabi Hift ist starr vor Bewunderung für die Huppert, "ein vollkommenes Instrument, das gleichzeitig von zwei Künstlern gespielt wird -werden von Wilson dirigiert, dievon ihr selbst ... ihre Augen sind riesig und, Schnellsprechergüsse brechen ihr aus dem Mund,, es scheinen Dämonen zu sein, die aus dem vom Körper getrennten Kopf sprechen." Dass die Kritikerin am Ende doch nicht so bewegt ist, wie sie eigentlich sollte, liegt weder am Stück noch an Wilson oder gar Huppert, überlegt sie. "Es ist eher so, dass einem Wilsons Stücke seinerzeit die Schuppen des verlogenen, gefühligen bürgerlichen Dramas von den Augen gebürstet haben und man in seine rätselhaften Welten eingetreten ist wie ins Vorzimmer einer. Aber weiter ist man, ist die Welt nicht gekommen. Und so ist ein Stück wie "Mary Said What She Said" nun nur noch eine Spielerei fürs Bewusstsein".-Kritiker Eberhard Spreng wahrt mühelos seine Distanz zu Huppert, was vor allem an der Inszenierung liegt, die ihm zu laut ist: "Erst gegen Ende zeigt sich in einer geheimnisvolle Szene, was in anderer Konstellation möglich geworden wäre: Auf der nun zauberhaft von Theaterwolken verhangenen Bühne steigtaus dem Musiklärm und dem Geschwätz des Textes aus. Er inszeniert eine, dazu seine väterliche Stimme, Worte auf Amerikanisch und die eines Kindes in Französisch, dazu auch Laute, wie sieausstoßen. Die Szene ist vorweggenommene Ewigkeit, die Geburt der Sprache aus Urlauten der menschlichen Stimme und Versuch des Ich, sich in ihr zu erfinden. Es ist eine Szene wie ein Vermächtnis, in dem Wilsons ganzes Künstlerleben aufgehoben scheint. Und es ist eine Erinnerung an die Anfänge von Wilson, der zunächstund einen gehörlosen Jungen adoptierte."Imgibt's ein Interview mitzu dem Stück und zum Schauspielern generell: "Ich habe nie verstanden, was das Wortin Bezug auf einen Schauspieler bedeuten soll. Ich denke,trifft die Sache besser.")