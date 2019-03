Die gerade mal 17-jährigeist mit über 15 Millionen Followern aufder passende Popstar zur Zeit. Juliane Liebert hat sich für diemit ihr getroffen und staunt über das Debütalbum, das den Erwartungen nach den ersten-Stücken durchaus gerecht wird: "Ihre Stimme ist ein raues Hauchen. Es gibt auf dem Album keine Hymne, nicht den Versuch, den großen, strahlenden Popmoment zu erzwingen. Stattdessen zerlegt sie das, was man für Pop hält, zu einem. Ist das Album ein Zeichen dafür, dass im Mainstream-Pop wieder mehr möglich wird? Dass er sich endlich nicht mehr um traditionelle Popsong-Dramaturgien und Gefühlseruptionen kümmern muss?" Hier das aktuelle Video:Der Geiger und Komponistspricht in dermit Ekaterina Kel über die Tücken einer: "Ich kann zumindest sagen, dass ich es geschafft habe, meine Seele zu beschützen und eineum mich herum zu bauen. ... Der Dirigent Dimitri Mitropoulos hat einmal zugespitzt formuliert: Musik verwandelt diejenigen, die sie hören, in Engel und die, die sie spielen, in Monster. Es gibt eine geschäftliche Seite des Systems, dieist."Ähnliches sagt die Bratschistinim Interview mit der: "Das Geschäft istgeworden, ich sehe das bei einigen großen Festivals, wobei ich da jetzt keine Namen nennen will. Ich habe daraus die Konsequenz gezogen, dass ich immer ganz genau wissen will, warum ich einem Projekt zustimme. Ein Projekt kann vom Programm, dem Ort oder von den Mitspielern her interessant sein, ich wäge das jeweils sehr genau ab. Was ich beobachte: Man kann die Karriere, die Auszeichnungen, Preise und sogar auch die Presse und Medien. Immer öfter wird die Klassik, um politisch etwas zu erreichen, zum Beispiel bei. ... Wir Musiker müssen insgesamt politischer werden und können uns nicht nur in unserer Nische einrichten."Weitere Artikel: Die Männer produzieren, die Frauen singen - von dieser Regel der Mann/Frau-Kollaboration ist auch das neue Album vonundkeine Ausnahme, schreibt Karl Fluch im. In derschreibt Jan Brachmann einen Nachruf auf den Komponisten. Besprochen werden das neue-Album "This (Is What I Wanted to Tell You)" ( Pitchfork ),undAlbum "New Rain Duets" ( Pitchfork ),Solodebüt ( Jungle World ), ein Tourfilm der Welt ) undneues Album "Ancestral Recall" ( Pitchfork ). Wir hören rein: