Wie kommt es, dass bei Musikern auch in #MeToo-Zeitenoder Gewalt gegen Frauen noch toleriert wird? Nicht bei allen Musikern, klar, aber doch bei ganz schön vielen. Jens Balzer zählt in dereinige auf:von den Red Hot Chili Peppers,von Led Zeppelin,von den Eagles, die Rapper Daniel Hernandez alias, Dieuson Octave aliasoder, der versucht hatte, "seiner schwangeren Ex-Freundin dasaus dem Leib zu prügeln" und in der Folge immer höhere Verkaufszahlen erzielte: "Was die offenbar unsterbliche Faszination für den 'bösen Genius' eines sexuell gewalttätigen Maskulinismus betrifft, sind dieals die Generationen ihrer Großeltern und Eltern.", Komponist und Außenseiter im Musikbetrieb, ist in Berlin zuletzt beim Maerzmusik-Festival aufgetreten. Im Gespräch mit Elisa Erkelenz vom erzählt der bekennende Sozialist einen Witz: "Ein russischer Jude geht Mitte des 20. Jahrhunderts zu einem Rabbi und sagt: 'Ich brauche dringend eine Antwort auf diese Frage:?' Also: Ist es möglich, Sozialismusaufzubauen oder nicht? Und der Rabbi sagt: Das ist eine wirklich schwierige Frage. Gib mir mal Zeit, das zu studieren und komm in drei Tagen wieder. So kommt er in drei Tagen wieder und der Rabbi sagt: 'So, du wirst erfreut sein zu hören, dass ich deine Frage drei Tage lang studiert habe. Und ich habe eine Antwort gefunden. Es gibt immer ein Buch, in dem alle Antworten zu finden sind, du musst nur wissen, wo du zu suchen hast. So habe ich den Midrash-Kommentar eines spanischen Juden aus dem 12. Jahrhundert gefunden, der schreibt: ', Sozialismus in einem Land zu errichten. Aber während es passiert, ist es besser, in einem anderen Land zu leben.' (lacht)"Weitere Artikel: Manuel Brug berichtet in seinem-Blog von seinem Besuch beimFrei spricht für diemit der Pianistinüber das von ihr gegründete Jerusalem International Chamber Music Festival. Für die porträtiert Antonia Baum(mehr zum Erfolg des Teenie-Stars hier und hier ). Und, dem als Künstlerischer Leiter der Opernfestspiele der ungeliebteals Intendant vor die Nase gesetzt wurde, lässt im Interview mit derwenig Zweifel, dass der Streit darüber zu seinen Gunsten ausgehen wird: "Es gibt manchmal Entscheidungen, die man nicht nachvollziehen kann. Die müssen dann ebenwerden."Zum 25. Todestag von wirft Karl Fluch imeinen Blick auf die Begleitumstände, unter denen Nirvana einst groß geworden sind, und kommt zu dem Schluss: Eine solche Karriere wäre heute nicht mehr möglich.In derporträtiert Andrian Kreye den New Yorker Jazzmusiker . Hier ein Auftritt mit dem Tal Gamlieli Trio:Besprochen werden-Aufnahme unter Standard , mehr dazu hier ), der-Dokumentarfilm "The Miami Showband Massacre" ( taz ),"You're the Man" ( Pitchfork , mehr dazu hier ), ein gemeinsamer Auftritt vonund taz ), ein Konzert von Standard ) und das neue-Album "Agora" ( Pitchfork ), in das wir hier reinhören: