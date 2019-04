Stefan Puchers "Leben des Vernon Subutex" an den Münchner Kammespielen. Foto: Arno Declair

Als Freundin von' Vernon-Subutex"-Trilogie zeigt sich Sabine Leucht in derenttäuscht vonInszenierung des Romans an den Münchner Kammerspielen: "Auf der Bühne ist Pucher allzu nüchtern und erspart den Zuschauern sogar die Irritationen, die die Begegnung mit Alkoholikern, bekennenden Rassisten oder zum Islam Konvertierten dem Leser zumuten, den Despenteshineinzieht, bis das eigene Weltbild wackelt. In den Kammerspielen stehen Thesen im Raum, von Brüchen weitgehend bereinigt, was zugegeben leicht passiert, wenn 1.200 Buchseiten in 220 Minuten Vorstellungsdauer hineinschrumpfen müssen. Vor allem aber überrascht, dass Pucher, früher selbst DJ und ein wandelndes Pop-Lexikon, so wenig auf dieeinsteigt."Besprochen werden außerdemInszenierung von"Menschenfeind" mitam Deutschen Theater (die Katrin Ullmann in der taz so klug wie unterhaltsam findet und die-Kritiker Simon Strauss zugolgezum Lachen brachte, Berliner Zeitung Tsp ),Pop-Version vonschwülem Südstaatenklassiker "Endstation Sehnsucht" am Wiener Volkstheater ( Standard Nachtkritik ) Sibylle Bergs starbesetzter "Hamlet" in Aarau ( Nachtkritik ), der Stuttgarter Ballettabend "Aufbruch" (), der etwas voreilig angesetzte Brexit-Abend des deutsch-britischen Theaterkollektivs Berliner Zeitung ),Geschlechterschlacht "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?" am Zürcher Theater Neumarkt ( NZZ ), Puccinis "Madame Butterfly" am Theater Basel ( NZZ ),Marie-Antoinette-Ballett in LInz ( Standard ) undProjekt "The Nation" am Schauspiel Frankfurt ().