Watermelon Man von Zuo Xin

Diehat den neuen Kurator für ihre 15. Schau 2022 annonciert: Es ist das Ruangrupa , deren zwei Vertreter Ade Darmawan und Farid Rakun, die gerade in Kassel zu Besuch sind, einen äußerst fröhlichen Eindruck machen. Das ist ja schon mal angenehm. Ruangrupa ist ein "Kollektiv mit Sitz in Jakarta, an demundbeteiligt sind und das 2000 gegründet wurde", informiert Birgit Rieger im. "Ruangrupa setzt auf Gemeinschaft, Freundschaft, Partizipation, Begegnung und war an den Biennalen in Gwanju, Istanbul oder Sao Paulo beteiligt. Für die Documenta 15 soll ein Kernteam von zehn Leuten 'eine global ausgerichtete, kooperative,' schaffen. Der Austausch mit Gruppen der städtischen Gemeinschaft steht im Vordergrund. 'Für Kassel, mit Kassel, in Kassel': Farid Rakun und Ade Darmawan, die als Gesandte der non-hierarchisch organisierten Gruppe gekommen sind, nennen den Namen der Stadt oft und deutlich,.""Die Documenta hat sich mit Ruangrupa für eine Tendenz in der Kunst entschieden: Es ist Zeit, Antworten auf existenzielle, soziale Fragen zu geben, die", notiert Swantje Karich, dennoch durchaus zufrieden in der





Stoff zum, ähm, Nachdenken bietet einin China, den ins Netz gestellt hat. Der Titel erklärt sich bei genauerem Hingucken von selbst. Um auch außerhalb Chinas bekannt zu werden, sammeln die stets von der Zensur bedrohten Künstler bei Kickstarter Geld, um ihre ": An Anthology of Underground Chinese Comics" auf Englisch herausbringen zu können.Weiteres: Bernd Zimmer stellt in derein Projekt des Malersvor, der "mitten in der Natur bei Polling" eine Halle miterrichten will als "Zeichen der Solidarität und Völkerverständigung in Zeiten der Migrationsströme und Flüchtlingsbewegungen". Besprochen wird die Schau "Neues Bauen im Westen" im Haus der Architekten in Düsseldorf ().