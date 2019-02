Miriam Schapiro: Geometry in Flowers. 1978





Festspielbesucherinnen. Stefan Moses, Bayreuth, 1961 © DHM / Else Bechteler-Moses

In den Siebzigern trat die amerikanische Künstlerbewegung "" an, um der spätestens seit' "Ornament und Verbrechen" verrufenen Ornamentik in der Kunst durch einen Stil-, Material- und Formenmix aus aller Welt neue Bedeutung zu verschaffen, erzählt Stefan Weiss im, der kurz vor Eröffnung der großen Wiener Ausstellung auf Mumok-Kosten nach New York geflogen ist, um sich mit, einem der P&D-Künstler, zu treffen. Weiss erinnert: "Aus politischen Sesselkreisen unter dem Eindruck des Watergate-Skandals und Feminismus entstand die Bewegung 'Pattern & Decoration' (P&D). Treibende Kräfte waren Joyce Kozloff und Valerie Jaudon, die noch heute in New York leben. Sie sammelten Zitate aus der Kunstgeschichte, mit denen sie denals mitunter, machistisch und allem voranmotiviert entlarvten. P&D trat an, das Dekorative politisch umzudeuten, es als feministische Selbstermächtigung zurück in die Kunst zu holen."Eine "Explosion aus Farben" erlebt auch Almuth Spiegler in der Wienerin der "Ornament als Versprechen" benannten Ausstellung: "Versammelt ist hier in etwa alles, was 'verboten' war (und teilweise, Jeff Koons Kitschkunst hin oder her, noch immer ist):auf hellgrünem Grund etwa, die 'Teeparty' von. Riesige,aus verschiedensten Stoffen, von Miriam Schapiro an die Wände geschlagen. Lange Bahnen kleingeblümelter Meterware, von Joyce Kozloff zu Räumen aufgelegt. Schön musste es sein, weich und, wenn geht, nicht rechteckig. Alles, was in der Kunst damals mit 'weiblich', 'angewandt' oder 'trivial' verbunden war."Faszinierend findet Lothar Müller () in der dem vergangenes Jahr gestorbenen Nachkriegsfotografengewidmeten Ausstellung "Der exotische Blick" im Berliner DHM gerade jene Bilder, die bundesrepublikanische Magazine, etwa die, für die Moses lange arbeitete, nicht druckte: "Bei Dwight D. Eisenhowers Staatsbesuch in Bonn im August 1959 nahm sie die offiziös wirkenden Bilder, man kann nun auch die ungedruckten sehen. Ob winkende Kinder am Straßenrand, ob eine Fahrt im offenen Mercedes durch Bonn, ob eineoder ein Junge vor einer Mauer mit einem Raketen-Graffito und einem abgeblätterten bolivianischen Politiker im Jahr 1959, in den bei Auftragsarbeiten entstandenen Bildern steckt diedes Fotografen, und leicht kommt man auf den Gedanken, dass in den internationalen Welterkundungen eine der Voraussetzungen für die berühmte spätere Wahrnehmung Deutschlands als eines 'exotischen Landes' durch den Fotografen Stefan Moses steckt."Weitere Artikel: Eigentümer von Kunst dürfen Kunstwerke nach einem neuennur noch vernichten, wenn ihre Interessen Vorrang vor denen der KünstlerInnen haben, meldet Christian Rath in der. Im porträtiert Anne Katrin Fessler den Bildhauer, poetischen Philosophen und erklärten Nicht-Künstler. Der bewusst gesuchten Konfrontation mit alten Meistern halten weder, derzeit mit der Videoarbeit " The Life " in der Londoner Serpentine Gallery zu sehen, noch, aktuell mit " Bill Viola/Michelangelo. Life Death Rebirth " in der Londoner Royal Academy, stand, erkennt Catrin Lorch in der. Eine fünfköpfige, internationale Expertenkommission ist angetreten, um einen neuender Kunst zu suchen, meldet Susanne Hermanski in der. Die Sammlung, eine der weltweit bedeutendsten Sammlung (barocker), geht an das Frankfurter Liebighaus, freut sich Rose-Maria Gropp im Feuilleton-Aufmacher derBesprochen werden die Ausstellung "Oven Light" der iranisch-amerikanischen Künstlerinim Frankfurter Portikus ( taz ), die-Ausstellung im Aargauer Kunsthaus in Aarau ( NZZ ), die Ausstellung "- Malerei, Zeichnung, Grafik" in der Berliner Alfred-Ehrhardt-Stiftung ( taz ) und die Ausstellung "Welt im Umbruch - Kunst der 20er Jahre" im Bucerius Kunst Forum, Hamburg ().