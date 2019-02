Liebevoll, erbaulich, aber Quatsch: "Marighella"

Sieht atemberaubend aus: Aretha Franklin, live 1972





Festivalentdeckung: "Monos"

Die Berlinale ist einmal mehr dem Programm nach geschafft - und die Filmkritiker (samt Pressespiegler...) ebenso. Außer Konkurrenz gezeigt wurde am Ende noch"Marighella", ein Film über den brasilianischen Guerillaführer- und ein echtes Ärgernis, meint Thierry Chervel im: Der Film "bietet alles, was so einebieten sollte: papierene Dialoge, blechernes Pathos, fiese Amerikaner, märtyrerhafte Selbstopferungen,, die die Helden aber nicht 'brechen', sowie, am Ende, weinende Pietàs. Es wirft einen bedenkliches Licht auf den Zustand der brasilianischen Debatte, wenn die Linke dort glauben sollte, dem Finsterling Bolsonaro mit einembegegnen zu können." Weitere Besprechungen in taz und Tagesspiegel , die Welt hat sich außerdem mit dem Regisseur getroffen Mit besserer Laune gehen jene Kritiker nach Hause, dienach vielen Jahren Restaurationsarbeit gezeigtem Konzertfilm "Amazing Grace" beiwohnten:Aufnahmen eines Kirchenauftritts im Jahr 1972 stellen einen "fulminanten Schlusspunkt" dieses Festivaljahrgangs dar, schwärmt Christian Schröder im: Die Soulsängerin "sieht atemberaubend aus. ... Jeder Song wird zur, zum Stoßgebet. Aretha säuselt und seufzt, schließt die Augen, verziert ihre Gesangslinien mit Koloraturen." Was für eine Performance, freut sich auch Susanne Lenz in der: ". Die Menschen springen auf, sie weinen, lachen, tanzen, rufen. Selbst im Kino kommen einem die Tränen. Es ist eine." Auch Julian Weber bezeugt in derallgemeine Ekstase: "Die Kameras kleben an den Gesichtern der MusikerInnen, ihren Halsschlagadern und Zähnen, den Schweißperlen.im Weinberg des Herrn"Für denhat sich Andreas Busche mit getroffen , der nach seiner Kunstbetriebs-Satire "Ich will mich nicht künstlich aufregen" ( unsere Kritik ) nun mit "Weitermachen Sanssouci" die Arbeit im akademischen Betrieb aufs Korn nimmt und dabei weiter an seinem Projekt, Theater und Kino miteinander ins Gespräch zu bringen, arbeitet. Busche ist da ganz auf seiner Seite: "'Auf der phänomenalen Ebeneschaffen', nennt Linz seine Methode. Oder vereinfacht gesagt: Linz ist für das deutsche Kino so wichtig, weil er keine Berührungsängste innerhalb des hierzulande verblödeten Genres der Komödie hat. Schmerzbefreite Kalauer stehen in 'Weitermachen Sanssouci' gleichberechtigt neben."Im-Blog fragt sich Bert Rebhandl nach der Sichtung des allgemeinen Bärenfavoriten "So Long, My Son" , ob an den Gerüchten,"One Second" sei gar nicht wegen "technischer Probleme" aus dem Programm genommen worden, sondern auf Druck der chinesischen Behörden, wirklich etwas dran sein kann: Schließlich "türmen sich in diesem Film die Probleme mit demin die Leben der Menschen" ziemlich deutlich auf. "Reicht es da wirklich, dassletzlich alles auf einen östlichen Stoizismus hinauslaufen lässt, um das fragile Verhältnis zwischen Gegenwart und Geschichte ins Lot zu bringen?"Auch in diesem Jahr war wieder am schlechtesten beraten, wer sich im Wettbewerb getummelt hat, schreibt Barbara Wurm in der. Am besten fuhr man in diesem Jahr mit dem ansonsten oft gescholtenen Panorama, wo in diesem Jahr "die filmisch herausragenden Arbeiten" zu finden waren: So etwa' Krimi "The Miracle of Sargasso Sea","The Souvenir" und"Holy Beasts" mitund: Da gab es "große Auteur-Kunst" zu bewundern: "Unaufdringlich perfekt die Perspektiven und Winkel der Kameraführung Cárdenas, subtil die Nähe zu den Charakteren, hochkomplex die Dramaturgie. ... Weit weit weg von MeToo & Co.. Soll es geben." Auch Rüdiger Suchsland schwärmt aufvon den süßen Früchten des Panoramas:Thriller "The Shadow Play" und "Monos" haben ihn völlig umgehauen. AuchJenny Jecke pflichtet ihm bei: "Monos" ist eine der ganz großen Entdeckungen dieses Festivals. Nichts weniger als "ein rauschhafter Überlebenskampf zwischen Sturzflut und Moskitoschwarm" bietet sich hier.Weiteres: Der Wettbewerb der Berlinale 2019 geht kaum als Glanzpunkt in die Geschichte des Festivals ein, gähnt Frank Junghänel in der. Claudia Lenssen ( taz ) und Maria Wiesner ( FAZ ) haben Berlinale-Veranstaltungen zum Themabesucht. Im erinnert sich Lenssen außerdem an jenen Abend, alsmehrstündiger "Sátántangó" auf der Berlinale Premiere feierte. Für denhat sich Christiane Peitz einen Tag lang an die Seite des scheidenden Festivalleiters gehängt und beobachtet: "Schmerzfrei ist Kosslicks Gelassenheit nicht." Anke Sterneborg ( SZ ) und Bert Rebhandl ( Standard ) schreiben über, die von der Berlinale für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wurde. Hier ein paar Highlights aus ihrer Pressekonferenz:Besprochen werden ein Tourfilm der Toten Hosen ( Berliner Zeitung ) sowie"Selfie" und"Born in Emin" ( Freitag ).