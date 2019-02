In der spricht der unter dem Namen Efdemin auftretende Rave-Klangkünstlerüber das Spannungsvervältnis, wenn man Unterhaltungsanspruch auf dem Dancefloor mit Kunstanspruch vermählen will. Beim Blick auf früheres Clubbing wird er nostalgisch: "Ausgehen ist extrem professionell geworden. Man macht sich viele Gedanken dazu, wie man aussieht und wann man wohin geht., des Genießens, die in den Anfangstagen von Techno sehr wichtig waren, scheinen mir da verloren zu gehen." Im Club Bassiani in Tiflis gibt es so eine Oase immerhin noch: "Man kann manchmal 30 Minuten nichts sehen, weil das Licht aus ist und Nebel im Raum steht. Die Leute tanzen dann einfach nur. Ein."Weitere Artikel: In der porträtiert Jens Balzer die katalanische Flamenco-Sängerin. Ji-Hun Kim singt imein Loblied auf die aus Sibirien stammende Techno-DJ und - Labelbetreiberin . Für die blickt Denis Sand zurück auf das, was von derder 00er-Jahre übriggeblieben ist (freilich ohne zu erwähnen, dass die Wurzeln dieser Musik ja eigentlich in den 80ern liegen ).Besprochen werden ein vondirigiertes Konzert der Berliner PhilharmonikerundBuch "Eine italienische Reise", in dem der Autor davon erzählt, wie er den Hersteller einer, in die sich der Autor verliebt hat, ausfindig zu machen versucht ( NZZ ).