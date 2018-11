Otto und Georg Haeckel. Soldaten mit Waffen Unter den Linden, Ecke Charlottenstraße, November 1918. Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek - Photothek Willy Römer / Gebrüder Haeckel.

Das ganz normalejenseits der Revolution erlebt -Kritiker Tom Mustroph in der Ausstellung - Fotografie, Film, Unterhaltungskultur" im Museum für Fotografie: "Das Miteinander, Nebeneinander, Ineinander von Umsturz und Ablenkung wird paradigmatisch sichtbar auf einem Kontaktabzug der Pressefotoagentur. Er zeigt eine Patrouille aus sieben Soldaten, die gerade um die Hausecke Unter den Linden/Charlottenstraße biegen. Vor ihren Gewehrläufen prangt ein Plakat, das einen 'Bunten Abend' im Konzerthaus anpreist, unter anderem mit Varieté- und Schauspiel-Star Curt Bois."Beeindruckt von der instruktiven Ausstellung schreibt auch Andreas Kilb in der: "Auf den Fotografien, die die Kuratoren chronologisch geordnet haben, herrscht stets eine Stimmung von, mal fröhlich, mal finster, aber nie von Resignation getrübt. Das Gefühl, eine neue,zu erleben, spiegelt sich in allen Gesichtern, in denen der Matrosen und Spartakisten wie der Truppen, die sie bekämpfen, in den Mienen der Kinder, die für 'die deutsche Einheitsschule' und die SPD werben, in den Trauerzügen, den Streikversammlungen und Aufmärschen."Ganz offensichtlich kein Freund vonist Joseph Nechvatal, der füreine Ausstellung im Musee d'Orsay besucht hat, die unter dem Titel "Orsay through the Eyes of Julian Schnabel" Werke von Schnabel Gemälden aus der Sammlung gegenüberstellt. In der zeitgenössischen Kunst käme er Picasso am nächsten, sagte Schnabel bei der Eröffnung - während Nechvatal eher "Mitleid" mit dem "Macho-Exzess" des "" hat: "Blendet ihn seinan sich selbst so sehr? (Orsay, können Sie das wenigstens sehen?) Seine Arbeit, die die vorherrschenden Richtungen des 'guten Geschmacks' lange verachtete, sieht in diesem Zusammenhang schrecklich aus. Er möchte wirklich, dass wir solch ein anspruchsloses undwie das 'Porträt von Tatiana Lisovskaia als Duquesa de Alba II' (2014) mit dem fein verfeinerten 'Chrysanthèmes in a Vase' von Henri Fantin-Latour (1873) vergleichen."Weitere Artikel: In der porträtiert Hannah El-Hitami die in Palästina geborene Künstlerin, die für ihre Ausstellung im Hamburger Bahnhof Pässe und Ausweispapiere schreddert. Dasund Pässe sei "rassistisch", meint sie: "Menschen erhalten Privilegien wegen ihrer Herkunft und nicht, weil sie etwas im Leben erreicht haben." Besprochen werden eine Ausstellung über Heiligenskulpturen aus dem Mittelalter im Schweizer Forum für Geschichte ( NZZ ) und die Ausstellung "Der Wert der Freiheit" im Wiener Belvedere 21 ().